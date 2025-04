My Jewellery & Hartstichting samen voor Moederdag

In actie voor het vrouwenhart

Voor Moederdag 2025 gaat sieraden- en modemerk My Jewellery een bijzondere samenwerking aan met de Hartstichting. “Dit jaar willen we niet alleen moeders, dochters en vriendinnen verrassen met een persoonlijk cadeau, maar ook bijdragen aan meer zichtbaarheid en het belang van onderzoek naar het vrouwenhart.” aldus oprichtster Sharon Hilgers. Van 28 april t/m 2 mei zal My Jewellery daarom 2 euro per online verkochte Birthstone Necklace aan de Hartstichting doneren. Een bedrag dat wordt ingezet voor belangrijk onderzoek naar het vrouwenhart, zodat moeders, dochters en vriendinnen in de toekomst sterker en gezonder kunnen leven.

Een mooie samenwerking

Als female-founded gifting brand die zich inzet voor vrouwen en de langdurige verbinding tussen hun klanten en hun sieraden, voelt deze samenwerking als een perfecte match: “Onze ontwerpen dragen een diepe betekenis, en niets is persoonlijker dan iemands hart. "Als vrouwenbedrijf begrijpen we maar al te goed hoe belangrijk het is om ons in te zetten voor de gezondheid van vrouwen, vooral omdat hartziekten bij vrouwen zich vaak anders uiten dan bij mannen, en daarom is het essentieel om meer bewustzijn te creëren.” Met deze actie hoopt My Jewellery niet alleen het leven van hun klanten te verrijken, maar ook bij te dragen aan een bredere beweging die de hartgezondheid van vrouwen op de agenda zet.

Armbandje cadeau bij donateurschap Hartstichting

Naast de steun die ze bieden tijdens Moederdag, kijkt My Jewellery uit naar een langdurige samenwerking met de Hartstichting: “We willen gezamenlijk meer aandacht creëren voor het vrouwenhart en de noodzaak van verder onderzoek." "Samen kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen in de toekomst gezonder kunnen leven, en dat hun hart meer aandacht krijgt.” Als extra bedankje voor hun steun en bijdrage aan het onderzoek krijgen klanten die nu aan de Hartstichting doneren een speciaal My Jewellery armband cadeau als blijvende herinnering aan deze betekenisvolle actie.