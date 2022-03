Nederlandse ontwerper Kimberley Jenneskens lanceert capsule met Sidestep

Nederlandse ontwerper Kimberley Jenneskens, van het merk Jenneskens, werkt samen met Sidestep. De ontwerper lanceert een capsulecollectie genaamd 'Lost Property' samen met de retailer. Zij eerste ontwerper waarmee de retailer samenwerkt dit jaar in het kader van het Sidestep Studio-initiatief, zo is te lezen in een persbericht.

Sidestep wil door middel van het initiatief 'de volgende generatie ontwerpers een platform geven'. Specifiek gaat het hier om ontwerpers die de visie van Sidestep op duurzame en inclusieve kleding delen, aldus het persbericht. De ontwerpen van Jenneskens zijn genderneutraal waardoor de veelzijdigheid en het functionele van de items centraal staan. Bij de productie van de items wordt er ook de focus gelegd op duurzaamheid. De capsule collectie van Jenneskens voor Sidestep bestaat uit een canvas blouse, een canvas broek, een boxed jacket en een shirt met lange mouwen van gerecycled polyester.

Voor de ontwerper gaat het niet alleen om kleding te maken of high-fashion zijn, zo is te lezen in het persbericht, maar gaat het erom een gemeenschap te worden die samen ervaringen opdoet en groeit. De collectie probeert ook het evenwicht te vinden tussen urban design en groene technologie.

De collectie is nu verkrijgbaar bij geselecteerde Sidestep-winkel in Europa en via de website van Sidestep.