Nederlandse textielbedrijf Oxious in top drie op wereldwijde ranglijst B Corp bedrijven

Een Nederlandse leverancier van textielproducten uit Turkije, Oxious, staat in de top drie van de jaarlijkse ‘Best For the World’ of BFTW-ranglijst van B Corp-gecertificeerde bedrijven, zo deelt Oxious via een persbericht. Het Rotterdamse bedrijf neemt met 114 punten wereldwijd de tweede plaats in op het onderdeel ‘Community’, met slechts één punt achterstand op de nummer één van de lijst. Overigens zou Oxious volgens B Lab, de organisatie die de lijsten samenstelt, wel op nummer één staan binnen Europa en binnen de wereldwijde textielindustrie.

Oxious, dat is opgezet door Esther Smit en Loes Stapper, produceert textielproducten onder zowel een eigen labelnaam als in opdracht voor bekende merken. Dit wordt volgens hen gedaan met het oog op duurzaamheid en om iedereen in de keten zo optimaal mogelijk te laten profiteren van de opbrengsten. Zo produceert Oxious hamamdoeken die voor vijftig procent uit hergebruikte materialen bestaan en met de hand worden gemaakt in een Turks productiebedrijf waar lokale vrouwen werken in ‘een sociale context die ruimte biedt voor groei en ontwikkeling’.

Voor de BFTW ranglijst wordt jaarlijks een selectie van de honderdvijftig best scorende B-Corp bedrijven gemaakt, uit een totaal aantal van vijfduizend deelnemende bedrijven. B-Corp focust zich zowel op het minimaliseren van de klimaatcrisis alswel op het helpen van lokale gemeenschappen. Zo wordt er gekeken naar de mate waarin bedrijven zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantvriendelijkheid, duurzaamheid, goed bestuur of respect voor arbeidskrachten.

Bekende modemerken met een B-Corp certificaat zijn bijvoorbeeld Patagonia en MUD jeans, die dit jaar overigens sterk scoorden op andere aandachtsgebieden, zo benadrukt Oxious in het persbericht.