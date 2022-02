Nieuwe KRO-NCRV serie De Prijsknaller besteedt aandacht aan de kledingafvalberg

Kijkers zijn geschrokken van kledingbergen Ghana in De Prijsknaller, zo kopte Metronieuws dit weekend. "Iedereen die weleens nieuwe kleren koopt, kijk naar #prijsknaller. Er is op deze planeet domweg geen plaats meer voor de overvloed aan kleren die we afdanken. In Ghana leven mensen en dieren op onze berg afgedankte kleren. Hel op aarde," zo schrijft Roos Vonk. "Sprakeloos...#prijsknaller," schrijft een ander. En nog een ander: "Voor wie niet gekeken heeft, kijk het programma #prijsknaller van KroNcrv terug en zie waarom we kleding niet als wegwerpproduct moeten behandelen #afvalberg #consuminderen #ruilen.'

Presentatoren Eva Cleven en Ersin Kiris onderzoeken in de nieuwe KRO-NCRV serie De Prijsknaller de werkelijke kosten van goedkope alledaagse producten. Vrijdagavond 11 februari was de eerste aflevering op tv te zien over (de bijzonder lage prijzen van) kleding en het dumpen van veelal niet bruikbare kleding in Afrika. De ruim 30 minuten durende aflevering is nog terug te kijken via NPO.

Dat de kledingindustrie een van de meest vervuilende industrieen is wereldwijd, is geen nieuws. Toch blijkt dat tv-programma's zoals De Prijsknaller steeds weer nieuwe groepen consumenten bereiken. De vraag is of deze veraontwaardiging er ook toe leidt dat zij hun koop- en hun weggooigedrag aanpassen.

In 2020 kocht een Europeaan gemiddeld 15 kilo aan textiel, zo werd vorige week nog bekendgemaakt door EU Environment Agency die daar onderzoek naar deed en de resultaten publiceerde in het rapport ‘Textiles and the environment: the role of design in Europe’s circular economy’. De totale textielconsumptie in Europa in 2020 was 6,6 miljoen ton.

Volgens de EU Environment Agency staat textiel op de vierde plek als het aankomt op de negatieve impact op het milieu en klimaatverandering als alleen wordt gekeken naar de Europese consumptie. Op nummer een tot en met drie staat voeding, huizen en vervoer. “Een verandering naar circulaire textielproductie en consumptie systeem met langer gebruik en meer hergebruik en recycling kan deze impact verminderen samen met een vermindering van algemene consumptie,” aldus het onderzoek. “Een belangrijk element van circulair ontwerp van textiel is het verbeteren van de levensduur, hoe goed iets gerepareerd én gerecycled kan worden en om te verzekeren dat secundaire grondstoffen gebruikt kunnen worden in nieuwe producten.”

