Nigeriaans merk Iamisigo wint Zalando Visionary Award 2025

Modemerk Iamisigo is als de winnaar uit de bus gekomen bij de Zalando Visionary Award. Het Nigeriaanse merk wordt geroemd vanwege ‘de grensverleggende verkenning van ambachtelijke vakmanschap en innovatieve textieltoepassingen’, aldus het persbericht.

Dankzij de winst zal Iamisigo aankomende augustus de SS26-collectie presenteren op Copenhagen Fashion Week. Daarnaast ontvangt het merk 50.000 euro en zal het ondersteunt worden bij de productie van de show. Zalando zal het merk ook ondersteunen met mentorschap, netwerkmogelijkheden en ‘op maat gemaakte middelen’. Last but not Least wordt het merk begeleid door Dio Kurazawa, oprichter van The Bear Scouts.

Iamisigo is opgericht door Bubi Ogisi. De ontwerper ‘combineert erfgoed textiel met traditionele ambachtelijke technieken uit heel Afrika’. “Het resultaat is een collectie met eigentijdse ontwerpen en een gedurfd, fris perspectief”, aldus het persbericht. De jury noemt Ogisi een visionair en een zeldzaam creatief talent in de modewereld van vandaag.

Iamisigo-oprichter Bubu Ogisi sprak haar dankbaarheid uit: "Ik ben erg dankbaar voor deze erkenning en geloof dat dit slechts het begin is van een spannende samenwerking voor Iamisigo, terwijl we als merk verder evolueren. Verwacht magische dingen in augustus!"

De Zalando Visionary Award is enkele jaren geleden in het leven geroepen om opkomende ontwerpers te ondersteunen. De wedstrijd is speciaal gericht op ontwerpers ‘die conventies uitdagen en vooruitgang in de mode-industrie inspireren’.

De winnende collectie van Iamisigo. Credits: Zalando

