Nike, Inc. lanceert eerste virtuele sneakers met RTFKT

Nike, Inc. en metaverse-modebedrijf RTFKT hebben hun eerste gezamenlijke virtuele sneaker gelanceerd. De sneaker, een digitale uitvoering van de klassieke lage Nike Dunk-schoen, is sinds het weekend te vinden op de website van RTFKT en via NFT-marktplaats Opensea.

Een Youtube-filmpje, geplaatst door RTFKT, laat zien dat eigenaars hun virtuele sneakers kunnen voorzien van verschillende skins met uiteenlopende kleuren, prints, texturen en ornamenten. Nike en RTFKT hebben alvast acht verschillende skins uitgebracht, en de verwachting is dat er meer gaan volgen.