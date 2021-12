De Nederlandse Spoorwegen (NS) raadt treinreizen naar België af vanwege grote drukte, zo is te zien op de website van de vervoerder. Er wordt tot en met zondag 2 januari grote drukte verwacht in de treinen en 1,5 afstand houden is daardoor onmogelijk, aldus het bericht.

“We raden af, om met de trein naar België te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is,” aldus het bericht. Eerder deze week en vorige week werd al duidelijk dat het druk was in de treinen naar België vanuit Nederland. Veel mensen gaan waarschijnlijk vanwege de kerstvakantie en de harde lockdown in Nederland een dagje naar de zuiderburen. Ook op de wegen naar België is het al dagen druk.

Diverse media meldden dat vanwege de drukte in de treinen enkele keren zelfs passagiers op het perron achterbleven omdat er simpelweg geen ruimte meer was.