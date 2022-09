NYFW: Catwalkshow van Double Take roept mode-industrie op om nog inclusiever te worden

New York - De catwalkshow van Double Take, een dag voor New York Fashion Week, was een bijzonder evenement. Aan de show, die werd gesponsord door biotechnologisch bedrijf Genentech, namen modellen deel afkomstig uit de SMA-gemeenschap. SMA staat voor spinale musculaire atrofie (ook wel: spinale spieratrofie), een erfelijke spierziekte. De modellen werkten samen met Open Style Lab, een nationale non profit-organisatie die zich richt op het ontwikkelen van functionele en stijlvolle oplossingen voor en met mensen met een beperking.

De show werd geopend door singer, songwriter en acteur James Ian in een roze maatpak met op de rug een borduursel van een huilende wolf. "Mode is een van de manieren waarop mensen een indruk van je krijgen zonder dat je iets hoeft te zeggen, via je kleding en stijlkeuzes," vertelde Ian aan FashionUnited. "Mode is een manier om de wereld te laten zien wie je echt bent."

SMA is een progressieve neuromusculaire ziekte die het lopen kan belemmeren en de algehele motoriek en kracht van het lichaam kan beperken. Dat zorgt voor verschillende behoeften bij dragers, afhankelijk van het lichaamstype, zoals ook het geval is binnen de grotere gemeenschap van mensen met een beperking. Sommige leden maken gebruik van een rolstoel; dan zijn broeken of jurken die bij het zitvlak omhoog kruipen oncomfortabel. Voor weer anderen kunnen mouwen of knopen een gevecht zijn.

Shane en Hannah Burcaw, een koppel met een beperking dat een miljoen volgers heeft op hun YouTube-kanaal Squirmy and Grubbs, waren een en al glamour toen ze over de catwalk rolden en liepen. Shane’s slank gesneden, paarse maatpak bevatte verborgen innovaties die Open Style Lab-collega Jenna Dewar, die het pak samen met hem ontwierp, backstage aan FashionUnited beschreef. De broek heeft twee lagen, waarvan de binnenste van stretchstof is ontworpen in een L-vorm om overtollig materiaal te verminderen dat niet nodig is voor iemand die in een zittende positie blijft. De buitenste laag van fluweel wordt daar overheen aangebracht en vastgeklikt. Het item is makkelijk te transformeren voor verschillende seizoenen of looks, van casual tot formeel.

Gemeenschap van mensen met een beperking vaak niet meegenomen in DEI-initiatieven

Achter het stijlvolle ribdetail van het stoere rode leren jack van Joe Lakhman gaat een reeks drukknopen schuil waarmee de drager de mouwen kan verwijderen om zich gemakkelijker aan te kleden. Daarmee kan hij ook zelf kiezen tussen een gilet of een jasje. Dit niveau van innovatie en potentie zou van belang moeten zijn voor de mode-industrie, maar, zei Dewar, ‘wat representatie betreft vormen mensen met een beperking de laatste groep die wordt meegenomen, en in de meeste gevallen hebben de bemiddelaars in de media het perspectief van iemand die valide is. We weten, we hebben geleerd, hoe schadelijk het is om niet ieders stem op te nemen. Ik hoop dat meer shows representatief worden voor de samenleving en daardoor inspirerender."

Otto Knutson en Céline Domalski. Beeld: IMAXTree voor Genentech

Als er kinderen in een modeshow meelopen, stelen zij vaak de show. Dat was ook het geval toen een zwaaiende Céline Domalski in een glinsterende zilveren flapper dress met uitvouwbare zijpanden vergezeld werd door haar moeder Amber Joi, of toen Otto Knutson over de catwalk rolde in zijn turquoise pak met ijslollyprint en iedereen op de eerste rij recht in het gezicht staarde. Schoudervullingen hielpen zijn armen te bewegen en openingen in het jasje en shirt boden toegang tot zijn G-tube.

Elke Double Take-samenwerking tussen drager en ontwerper kwam voort uit een dialoog over hoe leden van de gemeenschap van mensen met een beperking hun kleding aanpassen om aan hun behoeften te voldoen. Ian zou graag zien dat enkele van zijn favoriete merken zoals All Saints, Palm Angels of Dolce & Gabbana adaptieve mode zouden introduceren. "Veel van de aanpasbare kleding is vrij beperkt op het vlak van stijl," zei hij. "Het is over het algemeen gericht op een meer casual of preppy stijl, ik zou graag meer streetwear of elegante formele kleding zien."

Zichtbaarheid van mensen met een beperking is drijfveer achter eerste catwalkshow Double Take

"Er moet nog veel werk worden gedaan, maar wat we deze week doen, helpt om de realiteit te versterken dat we een groot deel van de bevolking uitmaken," zei Ian. In het najaar van 2022 maakte rolstoelgebruikend model Aaron Philip haar debuut op de catwalk voor Moschino tijdens Milan Fashion Week en in de afgelopen jaren is het gesprek over diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in de mode-industrie opgevlamd. Ian, een zwarte man met een handicap, vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat. "Vrienden en collega's vinden dat de gemeenschap van mensen met een beperking te veel buiten het DEI-gesprek is gehouden (DEI staat voor diversity, equity and inclusion, vert. diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, red.). Ze vinden dat deze nog steeds niet de aandacht krijgt die deze verdient. We kunnen er veel verder mee komen.”

Om deze reden is de Double Take-show zo belangrijk binnen New York Fashion Week. Deze geeft Ian hoop dat vooruitgang mogelijk is: "Ik ben enthousiast om deel uit te maken van de initiatieven die proberen steeds een stapje vooruit te zetten."

De show werd gesponsord door Genentech om de zichtbaarheid van mensen met een beperking te vergroten. Genentech, een biotechnologiebedrijf dat medicijnen maakt voor verschillende therapiegebieden, heeft eerder initiatieven opgezet binnen de muziekindustrie, maar dit is de eerste uitstap van het bedrijf naar de mode. "Een deel van wat we doen is proberen om verder te gaan dan de geneeskunde en programma's te creëren voor de gemeenschappen die we bedienen," zei Adam Pryor, hoofd bedrijfsrelaties bij Genentech. "Wat SMA betreft waren mode en inclusiviteit onderwerpen die in elk gesprek naar voren kwamen.” Het project past in die zin bij het SMA My Way-programma van Genentech, dat Pryor beschrijft als ‘onze bredere toezegging aan de SMA-gemeenschap."

De vraag is nu: zal de mode-industrie in brede zin zich meer voor de gemeenschap en diens modelievende consumenten gaan inzetten?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.com. Vertaling vanuit het Engels: Nora Veerman