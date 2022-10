Onderzoek: ‘Nederlanders leunen meer naar tweedehandskleding, maar kopen nog niet bewuster’

De voorkeur voor tweedehands kleding is iets toegenomen onder Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek van I&O Research voor Binnenlands Bestuur. Het rapport focust op hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en welk gedrag ze vertonen en behandelt daardoor ook het gedrag van Nederlanders als het aankomt op kledingaankopen. Het aandeel van Nederlanders dat het liefst tweedehandskleding koopt is namelijk met 6 procentpunten toegenomen naar 14 procent. Echter is deze verschuiving niet te zien bij andere indicatoren van duurzaam kledinggebruik, zo luidt het onderzoek.

Nederlanders letten namelijk niet vaker op de herkomst van kleding die zij kopen dan dat zij voorgaande jaren deden. Dit percentage bleef gelijk op een niveau van 21 procent. I&O Research concludeert hieruit dat nog steeds relatief weinig mensen echt bewust omgaan met de aankoop van kleding. Men moet echter wel een notitie maken bij het onderzoek van I&O research. In de whitepaper komen alleen maar cijfers naar voren over de voorkeur voor tweedehands en het percentage van consumenten dat kijkt naar de herkomst van kleding. Andere factoren die meespelen in het kiezen voor duurzamere producten komen niet aan bod. Een volledig onderzoek op het gebied van duurzame kledingconsumptie is het dus niet.

De voorkeur voor tweedehandskleding groeit voornamelijk bij jongere vrouwen, jongeren onder de 25 jaar en mensen met een inkomen dat onder het modaal-niveau ligt. Omdat in het onderzoek ook is gekeken naar de opleiding van de respondenten, maar dit geen rol lijkt te spelen in het besluit om voor tweedehands te kiezen, concludeert I&O Research dat de keuze voor tweedehands meer gemotiveerd is door de kosten, dan de mogelijke effecten op het klimaat.