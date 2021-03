Online matchmaking voor modemerken uit Belarus en Moldavië

De COVID-19 pandemie drukt zijn stempel op de handelswereld zoals we die kenden. Vooral het gemis van contacten tussen partners, importeurs en producenten is groot. Fysieke beurzen vormden de ideale plek voor deze groep om relaties op te bouwen en om kennis te maken met nieuwe bedrijven, producten en trends. De modesector vormt hierop geen uitzondering – denk alleen al aan de groots opgezette beurzen in Parijs of Milaan. Gelukkig wordt er met man en macht gewerkt aan virtuele alternatieven: een welkome oplossing voor de vele modebedrijven die staan te popelen om actief te worden in de markt, maar die moeite hebben om zichtbaar te blijven in deze tijd. 24 modelabels uit Belarus en Moldavië nemen deel aan een online matchmakingevenement dat plaats zal vinden op 21 en 22 april 2021. Tijdens deze dagen worden de Oost-Europese kledingproducenten gekoppeld aan potentiële kopers vanuit de EU-markt.

Marktentree

Dit evenement staat niet op zichzelf, maar is deel van het Ready to Trade project van het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden) en ITC (International Trade Centre), in opdracht van de Europese Unie. Onder begeleiding van Nederlandse mode-experts zijn de modebedrijven sinds 2019 bezig om zich te richten op de Europese markt. Een aantal van hen heeft al eens deelgenomen aan fysieke of digitale beurzen en hoopt in april op productieve dagen. Zo zegt de mede-eigenaar van het Belarussische dameskledingbedrijf Vladini : “We zien de matchmaking sessies als een unieke kans om ons bedrijf en onze collecties aan de EU inkopers te presenteren en zo onze export te verbreden van Rusland naar Europa.”

Aantrekkelijkheid van Belarus en Moldavië

De matchmakingsdagen - die mede georganiseerd worden door Export Partner – zijn een geweldige kans om producenten en potentiële kopers aan elkaar te verbinden. Op een online platform van Export Partner komen deze twee groepen bij elkaar. Elk Oost-Europees modebedrijf heeft zich in één of meerdere sectoren gespecialiseerd, bijvoorbeeld dames- en kinderkleding, bruidsmode en homewear, maar ook en werkkleding. Naast dit diverse aanbod in het midden en hoge segment is er nog een aantal redenen waarom het interessant is om als importeur te kiezen voor de Oost-Europese spelers. Hun ligging dichtbij de grenzen van de Europese Unie en de hoge standaarden in het productieproces kunnen kopers enthousiasmeren om te focussen op juist deze groep. Afke van der Woude, programmamanager van Ready to Trade bij CBI zegt hierover: “Hoewel het een uitdagende tijd voor de bedrijven is, zien we grote creativiteit en aanpassingsvermogen bij onze deelnemers. Ze zijn klaar om de Europese markt te betreden en hebben mooie producten met een unieke eigen stijl te bieden.”

1-op-1 gesprekken met matches

Voor de Belarussische en Moldavische bedrijven vormen deze dagen een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de Europese markt. Voor het evenement vindt er namelijk een voorbereidend webinar plaats die gericht is op het zakendoen in de Europese Unie. Het hoogtepunt van de dagen zijn de 1-op-1-sessies. Hier worden aanbieders en potentiële kopers aan elkaar gekoppeld en kan er wat dieper ingegaan worden op de producten. De verwachting is dat er zo’n 2 à 5 geïnteresseerden per bedrijf gematcht kunnen worden.

Kortom, het evenement is een mooie gelegenheid voor kopers en aanbieders op de modemarkt om elkaar beter te leren kennen en biedt mogelijkheden om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Geïnteresseerde inkopers en importeurs kunnen zich kosteloos inschrijven voor de matchmaking via deze link .

Ready2Trade