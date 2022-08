Ontcijferd: Thebe Magugu's inclusieve collectie met Adidas

Het eerste deel van een collectie die is ontworpen door de Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu voor het Duitse sportmerk Adidas ligt sinds kort in de winkel. In dit artikel het hoe en waarom van deze bijzondere samenwerking.

Het winnen van de LVMH-prijs in 2019 was ongetwijfeld het startschot. Het was de eerste keer dat de door de luxegigant georganiseerde modewedstrijd gewonnen werd door een ontwerper afkomstig van het Afrikaanse continent. De 26-jarige Thebe Magugu verleidde de jury enerzijds met het vakkundige evenwicht van de creaties van zijn in 2015 gelanceerde prêt-à-porterlabel voor vrouwen, en anderzijds met de diepgang van de concepten, met een wetenschappelijke dimensie en een heldere en persoonlijke visie. In de visie van Thebe Magugu draait om het belang dat wordt gehecht aan territoriale kwesties en de zorg die wordt besteed aan het mobiliseren van menselijke hulpbronnen en plaatselijke know-how. Drie jaar later wordt deze visie kracht bijgezet door een belangrijke samenwerking met Adidas.

Crédit photo : Adidas

De Duitse sportfabrikant, gevestigd in Herzogenaurach, biedt sinds 15 augustus op zijn website het eerste deel aan van een collectie die door de Zuid-Afrikaan is ontworpen. Een complete collectie sneakers maar ook sportkleding waaronder "ingetogen" badkleding, d.w.z. bedekkend, met een ruim maatbereik - XS tot 4XL. Het merk en de ontwerper hebben het creatieve verhaal van hun samenwerking duidelijk toegespitst op de begrippen inclusiviteit, gemeenschap, erfgoed (Afrikaans in dit geval) en identiteit.

Zwem Hijab en Snelle Jas

Op enkele uitzonderingen na worden de thema's die de ontwerper na aan het hart liggen - de sterke vrouwen waarmee hij is opgegroeid, het talent en het culturele leven van Zuid-Afrika - in deze samenwerking belicht. En er is ook samengewerkt met illustrator Phathu Nembilwi. Er werd een beroep gedaan op de favoriete kleuren en prints van de ontwerper. "Ik ben sterk geïnspireerd door de energie van de vrouwen in mijn leven en het erfgoed van mijn geboorteland. Het samenbrengen van deze persoonlijke verhalen met iconische Adidas-stukken is een geweldig proces geweest. De collectie viert echt alle positieve invloeden om me heen en een gemeenschapsgevoel dat belangrijk voor me is," zei de ontwerper in het persbericht.

Een van de sterke stukken in de collectie is een zwemhoedje, dat ultraplat, lichtgewicht en chloorbestendig is, en wordt geleverd met een binnenmutsje dat "verstelbaar is om ervoor te zorgen dat het haar verborgen blijft en een buitenlaag die volledige bedekking biedt. Een ander hoogtepunt is een raceklaar Fast Jacket, met een waterafstotende afwerking waardoor lichte regen kan worden genegeerd: het jack is gemaakt van 100% gerecycled Parley Ocean Plastic.

Crédit photo : Adidas

Naast de functionele stukken is er ook een reeks meer casual outfits, waaronder een Originals Crop T-shirt, Originals 7/8 leggings en een heruitgave van een aantal iconische tennisschoenen van het merk (Stan Smith, Nizza Platform, Astir en Forum). Vanuit marketingoogpunt zullen de creaties van Thebe Magugu voor Adidas worden gedragen door de atleten Dana Mathewson, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger Aliassime en Daria Kasatkina. Een keuze die in overeenstemming is met de wens van de ontwerper om diversiteit en inclusiviteit op en buiten het sportveld aan te moedigen. Het tweede deel van de collectie zal in oktober worden uitgebracht.