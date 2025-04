Ontdek Own the Journey: het allereerste parfum van Pure Path

Van 3 t/m 5 mei viert Pure Path het Social Club Weekend: een stijlvol evenement dat bij alle Pure Path-retailers in Nederland plaatsvindt. Centraal tijdens dit weekend staat de lancering van het allereerste parfum van Pure Path: Own the Journey.

Own the Journey is speciaal gecreëerd voor de man die met kracht, passie en zelfvertrouwen zijn eigen pad kiest. Een geur die zijn karakter weerspiegelt: avontuurlijk, vastberaden en verfijnd.

Een geur die kracht uitstraalt

De geur opent met krachtige en energieke topnoten van saffraan, gember en citrus – een frisse en kruidige explosie die meteen indruk maakt. Het hart van de geur ontwikkelt zich tot een warme, aardse mix van amberwood, white musk en sandelwood, die zorgt voor diepgang en elegantie. Het resultaat is een parfum dat kracht uitstraalt, maar tegelijkertijd verfijnd blijft.

Exclusief tijdens het Social Club Weekend: klanten die voor €199,99,- of meer aan Pure Path- artikelen shoppen, ontvangen Own the Journey cadeau. Een beloning voor mannen die hun eigen reis omarmen – en elke stap stijlvol zetten.

Own the Journey.