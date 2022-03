Oorlog hangt als een schaduw boven de Parijse modeweek

De Parijse modeweek begint vandaag, met 45 huizen en merken die fysieke shows zullen houden, volgens het officiële schema gepubliceerd door de Franse modefederatie (FHCM).

Naast de catwalkshows zijn er 37 presentaties en 13 digitale evenementen. In totaal staan 95 evenementen op het programma. In de stad viert Dior vrijdag de heropening van zijn boetiek na een grondige renovatie.

Alle ogen gericht op Oekraïne

De dreiging van de Russische invasie van Oekraïne overschaduwt heel Europa, inclusief Paris Fashion Week. Alle ogen zijn gericht op het oosten en op de gebeurtenissen die zich daar de komende dagen zullen afspelen. Het is altijd moeilijk om de betekenis van mode in tijden van nood en oorlog met elkaar te verzoenen.

Paris Fashion Week wordt een seizoen van primeurs, met onder meer de eerste Off-White-show sinds het overlijden van oprichter Virgil Abloh vorig jaar. VTMNTS, het zustermerk van Vetements onder leiding van Guram Gvasalia, zal zijn allereerste catwalkshow geven en The Row, het in Los Angeles gevestigde luxe minimalistische merk dat is opgericht door de Olsen-tweeling, houdt zijn catwalkpresentatie in de Franse hoofdstad.

Dit seizoen worden alle shows en evenementen live gestreamd. De Franse modefederatie heeft geïnvesteerd in technologie en versterkt haar digitale berichtgeving.

De kopers en pers uit China zullen nog steeds afwezig zijn, en velen uit Japan zullen ook niet reizen met de quarantaine-eisen bij terugkeer. Hoewel de grenzen eindelijk weer opengaan, blijft het internationale reisverkeer ver onder het niveau van 2019.

Met Covid-19 en de Russische inval in Oekraïne op de achtergrond, zullen velen gefocust zijn op wat er elders gebeurt. De shows zullen en moeten , natuurlijk doorgaan, ook al zullen de economische gevolgen van een oorlog en Russische sancties door velen in de industrie worden gevoeld.