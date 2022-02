Pantone-kleurentrends voor de London Fashion Week FW22/23

Het Pantone Colour Institute heeft vandaag zijn voorspelling bekendgemaakt voor de kleuren van de London Fashion Week voor het seizoen herfst-winter 2022. Het rapport wordt om de zes maanden vlak voor de London Fashion Week gepubliceerd en geeft een eerste beeld van de kleuren die tijdens de modeshows in de Britse hoofdstad te zien zullen zijn.

Het kleureninstituut beschrijft de voorspelde kleuren als een combinatie van het chaotische en de rust, die ons verlangen naar sereniteit en welzijn uitdrukken, maar ook het tegenovergestelde verlangen naar vitalisering en hernieuwde energie.

Net als de kleurprognose voor de New York Fashion Week bestaat het kleurenpalet uit contrasterende en tegengestelde kleuren. Terwijl de tien accentkleuren gedurfd en kleurrijk zijn, zijn de vijf geselecteerde basistinten harmonieus en evenwichtig.

"Als we naar de toekomst kijken, zien we twee paden opkomen die totaal verschillend zijn, maar onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn," zei Leatrice Eiseman, Executive Director van het Pantone Color Institute. "Deze intense tweedeling komt tot uiting in onze kleurenselectie voor herfst/winter 2022/2023."

Kleurrijke verscheidenheid van tinten

Beeld: Pantone

De accentkleuren zijn samengesteld uit een breed spectrum van kleuren. Strawberry Cream, een helder roze, en Meadow Violet, een lichte paarse tint, zorgen voor zoetheid. Molten Lava en Dragon Fire, beide vlammend rood dat in het oog springt, brengen een energiek elan in het kleurenpalet. Chicory Cafe, een rijk aardebruin, voegt wat rust toe.

Groen en blauw zijn elk in twee tinten vertegenwoordigd: Cardamom Seed, een aardse kaki, en Abundant Green, een rijk bosgroen, alsmede Lichen Blue, een evenwichtig medium blauw, en Watersprout, een helder turkoois. Spicy Mustard, een exotisch geel, voegt nog een kleur toe aan het palet.

Veelzijdige kleurenklassiekers

Beeld: Pantone

In tegenstelling tot de accentkleuren zijn de vijf kernkleuren klassiek en tijdloos. Met Tapioca presenteert Pantone een warme crèmetint en met Peach Caramel een rijke abrikoos. Een pittige maar zachte bruine tint, genaamd Iced Coffee, rondt de warme kleuren af met een iets sterkere toon. Twee van de basistinten zijn aan de koelere kant van het kleurenspectrum - Quiet Shade is een neutraal grijs en Blueberry is een donker indigoblauw.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.