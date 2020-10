Paris Fashion Week: Belangrijke shows uit de Voorjaar/Zomer 2021 editie

Eén van de sleutelwoorden waarmee Paris Fashion Week SS21 kan worden opgesomd is ‘handgemaakt’. Een hernieuwde focus op ambacht, vakmanschap en traditioneel huishouden verplaatste zich van Milaan naar de Franse hoofdstad. De natuurlijke wereld en de impact van mensen erop waren ook onderwerpen van gesprek die door veel ontwerpers werden aangepakt door middel van een toegenomen nadruk op duurzame initiatieven en survival-achtige bruikbaarheid die eventueel nodig zal zijn als we niet verstandiger worden.

Trendstop geeft lezers van FashionUnited inzicht in de belangrijkste shows uit de Voorjaar/Zomer 2021 editie van Paris Fashion Week.

Loewe

Woorden als ‘uitbundig’ en ‘vreugdevol’ werden toegeschreven aan de SS21 presentatie van Loewe die gefocust was op de energie en creativiteit van mode. Een diverse groep modellen poseerde in parachute-achtige jurken, volumineuze broeken en pofmouwen die herinnerden aan de Europese Oude Meesters en die Loewe’s transformatie in een ‘cultureel merk’ met de nadruk op ambacht en gemeenschap vertegenwoordigen.

Balenciaga

De collectie van Demna Gvasalia, waarin hij inspeelt op de belangrijkste onderwerpen van het seizoen, verkent duurzaamheid en gender diversiteit. Upcyclen, milieuvriendelijke verf en stoffen gemaakt van plantenvezels gingen allemaal gepaard met duurzame certificaten en meer plannen om de milieuprestaties van het merk in de toekomst te verbeteren. Een teruggebracht aantal modellen en pasvormen in de collectie legde de nadruk op het silhouet dat gecreëerd wordt door de drager, terwijl door badjassen geïnspireerde stijlen en orthopedische sandalen een element van comfort toevoegen.

Kenzo

De gesluierde imkerhoeden van Felipe Oliveira Baptista’s collectie voor Kenzo, verwezen naar de liefde van de ontwerper voor de natuur, terwijl hun beschermende eigenschappen helemaal van deze tijd waren. Elementen zoals jasjes met meerdere zakken en tassen met vakken waarin grotere tassen verscholen gingen gingen gepaard met geborgen bovenkleding silhouetten gecombineerd met futuristische fantasie en functionele realiteit.

