Paris Fashion Week Men's en Paris Fashion Week Haute Couture zullen digitaal plaatsvinden

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode heeft bevestigd dat de Parijse herenmodeweek en Haute Coutureweek nog steeds doorgaan, maar er zullen dit seizoen geen gasten aanwezig zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

In een e-mail aan FashionUnited heeft de Fédération de la Haute Couture et de la Mode uitgelegd dat alle shows en presentaties nu alleen nog maar online kunnen plaatsvinden, omdat “openbare bijeenkomsten niet mogelijk zijn”.

Modehuizen mogen live shows organiseren met modellen, “op de voorwaarde dat hun evenementen achter gesloten deuren plaatsvinden”.

Daarnaast kunnen merken ook nog steeds bijeenkomsten en presentaties organiseren, mits strikte coronamaatregelen worden nageleefd, waarbij de organisatoren toevoegen dat dit “onderworpen is aan een limiet op het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn in een bepaalde ruimte”.

Op dit moment hanteert de Franse regering een avondklok in Frankrijk van 20.00 tot 6.00 uur. Terwijl winkels open zijn en diensten beschikbaar blijven, zijn bars, restaurants, bioscopen, theaters en musea verplicht de deuren gesloten te houden.

Paris Fashion Week en Haute Couture Fashion Week zonder publiek

Paris Men’s Fashion Week loopt van 19 tot 24 januari en het voorlopige schema, dat tot nu toe alleen data en tijden bevat, niet het concept voor de presentatie, omvat Louis Vuitton, Rick Owens, Issey Miyake, Dries Van Noten, Dior Homme, Paul Smith, Wales Bonner, Hermes, Vêtements, Jil Sander, Thom Browne en Céline.

Dit wordt opgevolgd door de Haute Couture Week die loopt van 25 tot 27 januari, met de voorlopige opening van Schiaparelli, Iris Van Herpen, Christian Dior en Giambattista Valli op maandag.

Dinsdag begint met Chanel met Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Giorgio Armani Privé en Valentino. De laatste dag opent met Maison Margiela, gevolgd door Elie Saab, Viktor en Rolf, Zuhair Murad, en eindigt met Jean Paul Gaultier.

Alle presentaties zullen te zien zijn op het online platform van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Dit volgt op het nieuws van eerder deze maand dat Copenhagen Fashion Week in februari volledig digitaal gaat als gevolg van de verlengde Covid-19 beperkingen in Denemarken. Copenhagen Fashion Week had gehoopt dat het een combinatie van fysieke en digitale presentaties vanaf 2-5 februari zou kunnen laten zien, maar de Deense regering heeft haar coronamaatregelen aangescherpt waardoor dat niet meer mogelijk is.

Beeld: Dior Homme - herfst/winter 2021 gefotografeerd door Brett Lloyd

Dit arikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.