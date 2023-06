Patagonia campagne voor oceaanbescherming

Patagonia heeft vandaag, op wereld oceanen dag 2023, een campagne gelanceerd gericht op bescherming en herstel van oceanen. Het is 'een Europese oproep aan regeringen om een einde te maken aan bodemsleepnetvisserij', zo schrijft het bekende Amerikaanse outdoorbedrijf in een persbericht.

De campagne samen met NGO's zoals Bloom, Blue Ventures, ClientEarth, Environmental Justice Foundation, Oceana en Seas At Risk opgezet. Als eerst hopen de partijen een verbod op deze vorm visserij in beschermde natuurgebieden op zee en kustwateren.

"De oceaan verbindt ons door voedsel, cultuur, sport en een rijke onderwaternatuur," zo benadrukt Patagonia, en dat hoopt het naar eigen zeggen met de campagne te laten zien.

"Bodemsleepnetvisserij verwoest de oceaanbodem, ondermijnt kleinschalige visserij en vergroot de klimaatcrisis," stelt het merk.

Er zijn documentaires over kleinschalige beroepsvissers, die het juist heel anders doen, gemaakt. Een van de docu's, For the Love of the Sea bijvoorbeeld, is het verhaal van Nikki Spil uit Castricum (Noord-Holland), oprichter van The Seaweed Farmers die samenwerkt met Câr y Môr. "Dit is de eerste regeneratieve oceaanboerderij in Wales, die in eigendom is van de lokale gemeenschap," legt Patagonia uit.

Deze films worden deze zomer in Europa getoond. Ook zijn er events die rondom de campagne worden georganiseerd. 30 juni as bijvoorbeeld is er een evenement in Amsterdam. Als onderdeel van de campagne zijn tevens een website en petitie gelanceerd.

Patagonia lanceert wereldwijde campagne om de oceaan te beschermen. Foto: Andrew Watson © 2023 Patagonia inc.

Over Patagania

Het outdoor sportkledingmerk Patagonia staat bekend om zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming.

Patagonia streeft er bijvoorbeeld naar producten te maken die lang meegaan en zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Het outdoormerk gebruikt duurzame(re) materialen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en traceerbare dons. Het bedrijf moedigt ook reparatie en hergebruik aan om de levensduur van producten te verlengen.

Ook doneert het bekende merk 1 procent van alle omzet aan goede doelen.

Patagonia organiseert regelmatig campagnes om bewustzijn te creëren over milieukwesties en actie te ondernemen, op het gebied van klimaatverandering bijvoorbeeld, of het verminderen van de impact van de kledingindustrie op het milieu. Een van de bekendste campagnes van het kledingmerk is misschien wel 'Don't buy this jacket'. Ter gelegenheid van Black Friday riep Patagonia in 2011 zijn klanten in een advertentie in de Amerikaanse krant New York Times op om "deze jas niet te kopen". Toen wilde Patagonia de aandacht vestigen op het probleem van overmatige consumptie.

In september 2022 kondigde Patagonia-oprichter Yvon Choinard (83) iets heel unieks aan: hij maakte dat hij zijn bedrijf overdroeg aan twee goede doelen . Die stichtingen gebruiken de winst van het outdoorkledingmerk om klimaatverandering tegen te gaan.

Het bedrijf, opgericht in 1973, is gevestigd in Ventura (Californië, VS). Het EMEA-hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.