Paul Frank presenteert eerste volwaardige schoenenlijn in samenwerking met Nederlandse UFG

De Nederlandse Unlimited Footwear Group (UFG) gaat onder licentie de eerste volwaardige schoenenlijn voor het Amerikaanse modemerk Paul Frank opzetten, zo kondigt de groep vandaag aan in een persbericht. UFG zal hierbij zorgen voor ontwerp, productie, marketing en distributie van de nieuwe schoenenlijn. De activiteiten worden uitgerold in meer dan vijftig landen, waaronder in de Europese Unie, Oost Europa, Het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Scandinavië.

Paul Frank ontwierp in het verleden af en toe al eens schoenen, maar deze samenwerking markeert de eerste volledige schoenencollectie van het merk. De eerste collectie wordt verwacht voor het lente/zomer seizoen van 2023 en zal in lijn staan met Paul Frank’s “typerende jeugdige, frisse en toegankelijke benadering, met een vleugje humor, prettig sarcasme en alledaagse scherpzinnigheid”, aldus het persbericht. Het plan is om jaarlijks twee collecties uit te brengen in het midden prijs segment.

Bart van Helvoirt, CEO van de Unlimited Footwear Group deelt verheugd te zijn nog een groot merk aan het licentieportfolio toe te voegen. “De meer dan 30 jaar ervaring in de schoenenindustrie en de internationale focus die UFG met zich meebrengt, passen perfect bij het merk Paul Frank. We kijken uit naar onze bijdrage aan verdere internationale groei en naamsbekendheid van het merk Paul Frank."

Licensing Manager van Futurity Brands, het brandmanagement bedrijf dat intellectueel eigendom heeft over het bekende Paul Frank logo van het aapje dat ook wel bekendstaat als ‘Julius the Monkey’, deelt over de samenwerking: “Als onderdeel van onze heropbouw en positionering strategie, is het voor ons belangrijk om ons te richten op sterke partners zoals UFG. We kijken ernaar uit om de categorie van schoeisel voor het merk Paul Frank te laten groeien samen met het ervaren UFG-team.”

Unlimited Footwear Group sluit licentiedeal voor eerste volwaardige Paul Frank schoenenlijn

Paul Frank werd in 1995 opgericht in California, waar de designer Paul Frank begon met het ontwerpen van portemonnees. De aapjes op zijn designs kregen al snel meer bekendheid en hielpen het merk uitgroeien tot een wereldspeler.

Unlimited Footwear Group is een Nederlandse schoenengroep. Het bedrijf heeft vier eigen merken: Bullboxer, Rehab, Gaastra en Nubikk. Daarnaast heeft het nog licenties voor de productie van items van onder andere G-Star Raw, Levi’s, Gaastra, Bjorn Borg en Supertrash. De Paul Frank collecties zullen binnen UFG door de divisie ‘The Heritage Footwear Company’ gemanaged worden, vanuit een kantoor in Utrecht.