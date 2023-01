PBL: Te weinig vooruitgang in toewerking naar circulaire economie, gebruiksduur kleding afgenomen

De overheid wil in 2050 naar een volledig circulaire economie en een halvering van de ecologische voetafdruk in 2030. Dat zit er voorlopig niet in, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage.

Er is de afgelopen jaren te weinig vooruitgang geboekt. Er gaan zelfs verschillende grondstoffentrends de verkeerde kant op, stelt het PBL. De hoeveelheden verbrand en gestort afval in Nederland is toegenomen en dat raakt vooral elektronica en duurzame energietechnologie. Bovendien is de hoeveelheid plastic verpakkingen de afgelopen jaren toegenomen en is de gebruiksduur van onder andere kleding afgenomen. “Dat is zorgwekkend. Kleding is erg milieubelastend: met slechts 0,5 procent van het gewicht van het Nederlandse grondstoffengebruik veroorzaakt het ruim 10 procent van de totale milieubelasting”, aldus het PBL.

Hoewel Nederland een van de vooruitstrevende landen is als het aankomt op recycling (78 procent van het afval wordt gerecycled, red.) belanden er toch nog te vaak waardevolle materialen in de verbrandingsovens. Dat komt doordat de recycling laagwaardig is. Materiaalstromen worden niet goed van elkaar gescheiden, waardoor ze alsnog verbrand worden of laagwaardig gerecycled worden.

Circulariteitsstrategieën in gebruiksfase te weinig benut

Ook de circulariteitsstrategieën in de gebruiksfase worden nog beperkt benut, stelt het PBL. “Behalve door substitutie kan het grondstoffengebruik worden gereduceerd door minder te consumeren en producten efficiënter en langer te gebruiken, door ze te delen, repareren, hergebruiken en reviseren.” Er is nog te weinig informatie over circulariteit in de gebruiksfase van producten. Bij productgroepen waar wel informatie over te vinden is, blijkt dat ze nog weinig de circulaire kant op gaan, zo staat in het rapport. Zo wordt reparatie belemmerd door bijvoorbeeld de complexiteit van productontwerpen. Slechts 3 procent van de consumenten zegt daarnaast een kledingstuk tweedehands te kopen. Eén procent van de consumenten geeft aan kleding te huren in plaats van te bezitten.

De activiteiten en middelen die bedrijven, burgers en overheden in Nederland inzetten in de transitie naar een circulaire economie zijn daarentegen wel toegenomen. In 2022 telt Nederland zo’n 130.000 circulaire bedrijven. Dat zijn er 30.000 meer dan twee jaar geleden, zo staat in het rapport. De meerderheid van dit soort bedrijven bestaat uit traditionele bedrijven die zicht richte op reparaties, bijvoorbeeld een kleermaker.

Begin januari ging FashionUnited in gesprek over de weg naar een circulaire textielindustrie in Nederland. Benieuwd hoe dat zit? Lees het hier!