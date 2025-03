Positieve modeflits: Bomont genomineerd voor Beste Leerbedrijf 2025

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdient Bomont een podium.

Bomont Etten-Leur genomineerd voor Beste Leerbedrijf 2025

Bomont in Etten-Leur is genomineerd voor de titel ‘Beste Leerbedrijf’ door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in de sector handel, zo maakte Bomont bekend via LinkedIn.

Het is niet de eerste keer dat Bomont kans maakt op de titel. De moderetailer nam de titel in 2023 al eens in ontvangst. De moderetailer noemt de titel een ‘prachtige erkenning van onze inzet om startend talent een inspirerende leeromgeving te bieden’.

“Bij Bomont heerst er een gezellige sfeer waarbij we met elkaar hard werken aan hetzelfde doel. We halen enorm veel energie uit het opleiden en begeleiden van studenten en dat blijkt. Ons manier van werken wordt op een bijzonder manier geloond, ons team in Etten-Leur is genomineerd voor de top tien van SBB Beste Leerbedrijf in de sector Handel! Deze prachtige erkenning van onze gezamenlijke inzet en toewijding is de kracht van ons leer- en werkbedrijf”, aldus Nathalie Larivière, HR-manager.