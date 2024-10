Positieve modeflitsen: This Is Free Fashion voorziet 12.000 items van nieuwe eigenaar en Hugo Boss Foundation herbouwt vakschool in Turkse stad

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen This Is Free Fashion, Hugo Boss Foundation en Reju een podium.

This Is Free Fashion gaf ruim 12.000 items gratis weg in pop-upstore Tilburg

This Is Free Fashion kwam in september naar Tilburg met een pop-upstore waar consumenten gratis kleding konden shoppen. Dat zorgde voor groot succes, waardoor de tijdelijke winkel op het Pieter Vreedeplein drie weken langer open bleef. Nu de deuren officieel zijn gesloten maakt This Is Free Fashion de balans op.

Het ‘modemerk’ heeft 12.846 items voorzien van een nieuwe eigenaar, zo wordt gedeeld op LinkedIn. This Is Free Fashion geeft gratis items weg in een winkel. Het aanbod bestaat uit chique, tweedehands mode-items die tijdloosheid, stijl en luxe uitstralen. Om een ‘exclusieve winkelervaring’ te waarborgen, kunnen er een beperkt aantal bezoekers per keer de winkel betreden. Bezoekers krijgen bij de ingang maximaal drie kaartjes. Per kaartje mag men één item aanschaffen.

De oprichters van dit non-profit initiatief Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os zijn van mening dat er al genoeg kleding op de aardbol is en hebben het doel om kledingstukken hun waarde terug te geven door tweedehandsmode populairder te maken. De eerste pop-upstore opende in Tilburg, nu kijken de oprichters naar andere steden, zoals Amstelveen.

Hugo Boss Foundation en Ahbap herbouwen vakschool in Turkse stad

De Ali Sayar Beroeps- en Technische Anatolische Middelbare School in Antakya (Turkije) raakte op 6 februari 2023 zwaar beschadigd door aardbevingen. De wederopbouw van de school werd gefinancierd door Hugo Boss Foundation en de Turkse non-profitorganisatie Ahbap, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De wederopbouw van de school werd halverwege oktober officieel gevierd met een feestelijke heropening.

De nieuwe geopende Ali Sayar Beroeps- en Technische Anatolische Middelbare School beschikt over 16 klaslokalen en een nieuwe textielafdeling, die op lange termijn door Hugo Boss wordt ondersteund. Het Duitse modebedrijf voorziet ook de textielafdeling van de benodigde gereedschappen en biedt de leerlingen toegang tot professionele trainingen. Daarnaast zal HUGO BOSS stage- en arbeidsmogelijkheden bieden aan de leerlingen en afgestudeerden van de school.

"Met onze productielocatie in Izmir en meer dan 5.000 medewerkers in Turkije heeft Hugo Boss een diepe band met het land. Onze gedachten zijn nog steeds bij de getroffenen van de aardbeving”, zegt Daniel Grieder, CEO van de Hugo Boss AG en directeur van de Hugo Boss Foundation. “Door de wederopbouw van de beroepsschool in Antakya te ondersteunen, streeft de Hugo Boss Foundation ernaar de leerlingen te helpen hun opleiding voort te zetten en hen kansen voor de toekomst te bieden.”

Textiel-naar-textiel-recyclingsbedrijf Reju opent Regeneration Hub Zero in Duitsland en produceert “Reju Polyester”

Er is een nieuwe speler in de wereld van textielrecycling. Het textiel-naar-textiel-recyclingsbedrijf Reju werd 12 maanden geleden opgericht in Parijs (Frankrijk). Nu heeft dit bedrijf, dat eigendom is van het Franse ingenieurs- en technologiebedrijf Technip Energies, zijn “Regeneration Hub Zero” geopend in Frankfurt (Duitsland). In een wereld waarin slechts één procent van het textiel wordt gerecycled en veelbelovende spelers zich moeten hergroeperen - Renewcell is nu Circulose en Soex is op zoek naar een nieuwe investeerder - is dit goed nieuws.

De nieuwe unit in Duitsland zal naar verwachting in 2025 Reju Polyester produceren, gemaakt van afval. “We beginnen met het meest urgente probleem op het gebied van textielafval - polyester,” bevestigt Reju CEO Patrik Frisk, een veteraan uit de industrie die de voormalige CEO is van Under Armour en de Aldo Group en een leidinggevende functie heeft bij VF Corp.

“De wereld produceert jaarlijks 92 miljoen ton textielafval, maar minder dan 1 procent wordt gerecycled. Het is een systeem dat eindige grondstoffen onttrekt en textielafval creëert zonder verantwoordelijkheid voor het einde van de levensduur. Reju gaat dat veranderen door een nieuw systeem te ontsluiten via cruciale partnerschappen over de hele wereld. We zullen infrastructuur opbouwen, technologie opschalen, aan regelgeving voldoen en uiteindelijk de textielindustrie helpen zich te ontwikkelen en een gedragsverandering mogelijk te maken. Onze Regeneration Hub Zero in Frankfurt is een belangrijke mijlpaal die laat zien hoe deze geavanceerde technologie het wereldwijde probleem van textielafval aanpakt.”