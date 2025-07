Prada onder vuur in India om sandaalontwerp: Culturele toe-eigening?

Prada is in India bekritiseerd na de onthulling van een sandaalontwerp tijdens de Milan Fashion Week. Het ontwerp vertoont sterke gelijkenis met de traditionele Kolhapuri chappal, een handgemaakte leren slipper met oorsprong in het twaalfde-eeuwse Maharashtra.

Afbeeldingen van het gevlochten leren schoeisel leidden tot verontwaardiging bij Indiase ambachtslieden en wetgevers. Zij beschuldigden Prada ervan het culturele erfgoed achter het ontwerp niet te erkennen, meldt Reuters.

De Indiase krant The Indian Express kaartte de kwestie direct aan: "Wat als iets dat je grootvader droeg, en zo'n vijf euro kostte, op een internationale luxe catwalk verschijnt als een eigentijdse sandaal met een prijs van meer dan 1.100 euro, zonder verwijzing naar de oorspronkelijke culturele bron?"

In een brief aan de Kamer van Koophandel van Maharashtra erkende Prada's hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen, Lorenzo Bertelli, dat de sandalen "geïnspireerd zijn door traditioneel Indiaas handgemaakt schoeisel". Hij gaf aan dat het ontwerp nog in ontwikkeling is, aldus Reuters. Bertelli voegde eraan toe dat Prada openstaat voor verdere dialoog met lokale ambachtslieden.

Een woordvoerder van Prada verklaarde dat het bedrijf "altijd vakmanschap, erfgoed en designtradities heeft gevierd."

Terwijl sommige Indiase ambachtslieden hun teleurstelling uitten over het gebrek aan erkenning, verwelkomden anderen de wereldwijde aandacht. "Ze zijn blij dat iemand hun werk erkent", aldus zakenman Dileep More uit Kolhapur.

Deze kwestie belicht een bredere spanning in de wereldwijde mode-industrie. Namelijk: de spanning tussen traditioneel vakmanschap als inspiratiebron voor luxeproducten, die vervolgens voor aanzienlijk hogere prijzen worden verkocht.

Prada Heren SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight