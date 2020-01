Pre-Fall 2020 Kleurentrends op de catwalk

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijke kleurentrends voor damesmode die in het Pre-Fall 2020 seizoen voorkomen.

De catwalkexperts van Trendstop presenteren de essentiële kleurentrends die voorkwamen in de mondiale SS20 Pre-Fall shows. Pre-Fall introduceert het palet dat bepalend zal zijn voor veel toekomstige collecties en speelt in op een aantal van de belangrijkste onderwerpen van het seizoen: vrouwelijkheid en de moderne vrouw en het belang van de invloed van de natuur en het milieubewustzijn. Ons uitgebreide internationale catwalkverslag en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de best mogelijke beslissingen kunt maken.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie belangrijke kleuren die het 2020 seizoen en de daaropvolgende seizoenen zullen beïnvloeden. Verfrissende en vrolijke basistinten zijn kenmerkend voor de Resort collecties, zoals te zien is in Biro Blue en Eco Camel Whisper Pink geeft een hedendaagse draai aan de klassieke vrouwelijke tint.

Biro Blue

De klassieke basistint donkerblauw wordt nieuw leven ingeblazen met een weelderige, indigo blauwe toon. Gladde, satijnzachte stoffen, soepel gepoetst leer en dik, compact wol met een mooie glans versterken de toegenomen rijkheid van kleur en luxe die Biro Blue biedt, vooral wanneer het van top tot teen gedragen wordt.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Yigal Azrouel, Christian Dior, Agnona, allen Pre-Fall 2020

Whisper Pink

Overeenkomend met de focus van het Resort seizoen op de kleur roze, wordt deze tint opnieuw bekeken. Verfijnde tinten zorgen voor een rustige, subtiele schoonheid, vooral in de vrijetijdscategorieën, waarmee de geliefde lounge esthetiek verheven wordt. Lichte tinten voegen helderheid toe aan seizoenloze gebreide stukken, terwijl het vloeiende gewicht van stoffen en de eenvoud van de silhouetten een verfrissend en moderniserend effect heeft op van oudsher suikerzoete tinten.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Markus Lupfer, Theory, TSE, allen Pre-Fall 2020

Eco Camel

Belangrijke neutrale tinten zijn verrijkt met een natuurlijke sensibiliteit, en introduceren een nieuwe aardachtige dimensie aan klassieke camel tinten. Koelere, gelere ondertonen zorgen voor verfijning en geven een update aan rustieke breisels, waardoor bovenkleding verfijnder is en een seizoenloze uitstraling krijgt en de duurzame mentaliteit van veel designercollecties weerspiegelt.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Apiece Apart, Christian Dior, Bassike, allen Pre-Fall 2020

