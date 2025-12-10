Premium merk uitstraling en totale ontzorging: Roy Gielen over LFG Productions, de private-label divisie van Lions Fashion Group

Met de lancering van LFG Productions zet Lions Fashion Group een strategische stap in de verdere professionalisering van private-label producties binnen het bedrijf. Aan het roer staat Roy Gielen, sinds augustus General Manager van de nieuwe divisie. Vanuit het hoofdkantoor in Best bouwt hij, met een achtergrond van meer dan tien jaar in productie, sourcing en merkontwikkeling, aan een end-to-end private-label aanpak die premium fashion combineert met hoge kwaliteit productie. “Wij leveren niet simpel merchandise, maar fashion-focused items,” benadrukt hij in gesprek met FashionUnited. “En altijd met merkidentiteit als leidraad.”

Een divisie die voortkomt uit vraag en visie

De introductie van LFG Productions is geen spontane beslissing, maar een reactie op een snel groeiende vraag vanuit de markt. Bedrijven benaderen Lions Fashion Group al langer voor kwalitatieve private-label producties. De schaalbaarheid, diversiteit aan aanvragen en de behoefte aan een herkenbare structuur binnen de groep maakten volgens Gielen een zelfstandige divisie noodzakelijk. Binnen deze tak is Gielen eindverantwoordelijk voor de volledige private-label divisie, inclusief strategie, commerciële ontwikkeling, creatie en het productieproces.

“De vraag werd te groot om het nog tussen de bedrijven door te doen,” zegt hij. “Merken en bedrijven komen naar ons omdat ze premium kwaliteit zoeken, gekoppeld aan een fashion mindset. Om dat professioneel te bedienen, hadden we een duidelijke entiteit nodig.”

LFG Productions fungeert momenteel als werknaam; achter de schermen wordt gewerkt aan een volledige brand identity die in Q1 2026 gelanceerd wordt, met een nieuwe naam, huisstijl en website, waarmee deze divisie een eigen positie binnen Lions Fashion Group krijgt. “Ons hoofdkantoor is gevestigd in Best (regio Eindhoven) en we profileren ons bewust als de fashiongroep van het Zuiden. De samenwerking met sterke bedrijven in de regio is een essentieel onderdeel van onze visie en groei.” De ambitie is volgens Gielen helder: uitgroeien tot de premium private-label partner van Nederland, en op termijn Europa.

Credits: Lions Fashion Group

End-to-end ontzorging: van idee tot levering

De nieuwe divisie richt zich volledig op end-to-end productie, waarbij ontzorging het sleutelwoord en focus is. “We doen meer dan produceren." "We begeleiden partners van strategie en design tot levering, een volledige aanpak die merkidentiteit versterkt.”

“Wij zorgen dat klanten de antwoorden krijgen voordat ze de vragen stellen,” legt Gielen uit. Dat uitgebreide begeleidingstraject trekt uiteenlopende partners van fashionmerken tot festivals, automotive bedrijven, lifestyle partners en influencers. “Daarnaast werken we ook voor hospitality, sport, bedrijfs- en werkkleding, retail partners, enzovoort.” Hoewel de doelgroepen verschillen, draait het uiteindelijk altijd om professionaliteit, merkconsistentie en een fashion mindset. “We focussen op sterke merken en gevestigde bedrijven, maar starters en ondernemers met een goed verhaal zijn eveneens welkom. "Dit kan adviserend beginnen en doorgroeien naar productie zodra het concept en de basis staan.”

Voor productie werken ze met betrouwbare productiepartners waar langdurige relaties mee zijn opgebouwd, in Europa én daarbuiten. “Een goede relatie met zowel fabrikanten als klanten vinden we enorm belangrijk om stabiliteit, snelheid en vertrouwen te borgen.” Dankzij frequente bezoeken, blijven de lijnen kort en de kwaliteit consistent.

Als onderdeel van de Lions Fashion Group, blijft samen groeien en ondernemen een grote pijler, zo dus ook met de productiepartner. “Het niveau van expertise is enorm.” vertelt Gielen. “We zitten bij topfabrikanten en dat voel je aan alles." "Die intensieve samenwerking zorgt voor snelheid, betrouwbaarheid en premium output.”

Premium werkkleding met modieuze uitstraling voor Jumbo Verhagen

Een recente samenwerking die de diversiteit van de divisie onderstreept, is die met Jumbo Verhagen. Wat begon als een natuurlijk contact via het netwerk, groeide uit tot een project waarin premium werkkleding werd gecombineerd met een fashion-forward uitstraling.

“Wat wij vaak zien, is dat bedrijven niet precies weten wat ze willen,” vertelt Gielen. “Onze kracht is dat we vanaf het begin meedenken, suggesties doen en functionaliteit koppelen aan stijl.” De samenwerking liet zien hoe interne divisies binnen Lions Fashion Group elkaar versterken, bijvoorbeeld wanneer producten doorstromen richting retailkanalen of aanvullende marketinginitiatieven.

Van merch naar premium brandwear als strategisch verlengstuk

Tijdens de vele gesprekken die Gielen momenteel voert, ziet hij hoe bedrijven gaandeweg tot een belangrijk inzicht komen. “Als je als bedrijf op topniveau opereert, moet je kleding uitingen datzelfde niveau aantikken,” legt Gielen uit. “Veel bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen, totdat wij laten zien wat er mogelijk is. Wij laten ze begrijpen dat het niet gaat om een T-shirt met een logo, maar om kleding die daadwerkelijk hun merk versterkt.”

Door hun expertise in design, productie en merkidentiteit fungeert LFG Productions niet alleen als producent, maar ook als strategische gids. Zij helpen partners die kwaliteitsslag te maken, van basis merch naar kleding die sterk aansluit bij de uitstraling en ambitie van het bedrijf. “Nogmaals, alles voor complete ontzorging, van strategisch tot productie. Dat is waar we naar streven.”

Toekomstplannen: schaalbaar groeien en inspelen op wetgeving

De komende jaren ligt de focus op verdere professionalisering van processen, uitbouw van strategische partnerships en het meenemen van klanten in nieuwe eisen vanuit wetgeving, zoals DPP-richtlijnen die richting 2027 ingaan. “Als groep nemen we die ontwikkelingen serieus,” zegt Gielen. “We willen klaarstaan met documentatie en processen, zodat klanten niet achteraf in de problemen komen.”

Met grote projecten op de planning voor Q1 2026, waaronder samenwerkingsprojecten met merken en creators, staat LFG Productions aan het begin van een nieuw hoofdstuk binnen Lions Fashion Group.

“Het potentieel is enorm,” besluit Gielen. “We bouwen aan iets dat lang meegaat: een stabiele premium divisie die merken laat groeien en hun identiteit versterkt, precies waar de markt nu om vraagt.”