Present in a Bag: Duurzaam en fraai totaalconcept voor winkeliers

Stel je voor: een stijlvolle stalen display vol duurzame fashion basics die inspelen op het seizoen. Denk aan handige regenjacks, padded jasjes, pully’s en swimwear. Dat is Present in a Bag, een fraai concept van het vooruitstrevende Nederlandse sport- en outdoorkledingbedrijf FashionPower.

Innovatief

“Present in a Bag is zo’n drie jaar geleden ontstaan”, vertelt de CEO van FashionPower, Jan-Willem Groeneveld. “Ik liep samen met een collega door de stad en we werden getriggerd door een display met tasjes. Het zag er wat rommelig uit, maar onze aandacht was gewekt. Bij FashionPower zijn we altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van onze duurzame, comfortabele en betaalbare sport- en outdoor kleding, maar ook voor een smaakvolle manier van presenteren. Wij denken graag in totaaloplossingen voor onze klanten.”

Stoere en duurzame display

Het concept kreeg de toepasselijke naam Present in a Bag. “Het grappige is dat alle betekenissen van het woord ‘present’ in het concept tot uiting komen”, glimlacht Groeneveld. “Present in a Bag zijn ‘cadeautjes’ die ‘nu’ van pas komen en die op een aantrekkelijke en toegankelijke manier worden ‘gepresenteerd’. De fashion basics hangen aan een stoere zwarte display van roestvrij staal die lang meegaat. De display meet slechts 40 bij 40 cm en biedt plaats aan maar liefst 72 bags. Ideaal voor elke winkelvloer.”

Seizoenartikelen

Het assortiment van Present in a Bag verandert al naar gelang het seizoen en bestaat uit lichtgewicht wind- en regenjacks, padded jacks, thermo ondergoed, ski pully’s en bodywarmers voor dames en heren. Daarnaast wordt de collectie binnenkort uitgebreid met zwembroeken voor mannen en jongens. Groeneveld: “Onze displays staan intussen bij meerdere Europese supermarkten en drogisterijen, maar zouden zeker niet misstaan bij bijvoorbeeld winkels op vakantieparken en campings, tankstations, scholen, etcetera… eigenlijk overal. Stel dat een consument een wandeling gaat maken en het is wat kouder dan hij dacht, dan kan hij ter plekke een Present in a Bag-jasje kopen. Of een consument loopt in de stad, het begint te regenen en hij loopt tegen een display met onze waterafstotende jasjes aan. Er zijn kortom legio redenen om een Present in a Bag te kopen. Gemak dient tenslotte de mens. En voor de prijs hoeft men het niet te laten: de windjacks kosten maar 14,95 en voor 24,95 heb je een padded jasje.”

Duurzaamheid

Ook over de kwaliteit van de kleding kan Groeneveld kort zijn: “die is uitstekend”. En dat niet alleen, de kleding wordt op een uiterst duurzame manier gemaakt. Groeneveld: “Iedereen weet dat de kledingindustrie één van de meest vervuilende industrieën is. Als kledingbedrijf hebben we jaren geleden al besloten om daar niet meer aan mee te doen. Onze kleding wordt bijvoorbeeld geverfd via de ‘dope dye-techniek’; de kleur wordt middels verhitting aangebracht al vóór het spuiten van de polyester garens. Hierdoor zijn veel minder chemicaliën nodig, bovendien bespaart het enorm veel water en energie.”

“Verder zorgen wij ervoor dat onze sport- en outdoorkleding aan alle functionele en sportieve eisen voldoet, zoals ademende materialen, comfortabele stretch, sneldrogend en vocht en geurtjes opnemend. Hierbij gebruiken we zo weinig mogelijk chemicaliën, maar maken we gebruik van bijvoorbeeld koffiedrab of de schalen van kokosnoten.”

Koffiedrab?

“Ja, koffiedrab absorbeert geurtjes, net als kokosnootschalen, en levert ook meer functionaliteit aan de stoffen zoals UV protectie, ademend en sneldrogend. De

koffiedrab (of kokosnootschalen) wordt eerst gecarboniseerd, waarna de koolstof wordt geïnjecteerd in de garens.”

“En veertjes: daar blijven we ook ver van. Onze padded jasjes worden gevuld met Sorona, een materiaal dat voor een deel bestaat uit restafval van planten, en waar in de productie minder watervervuiling, energieverbruik of CO2 uitstoot aan te pas komt. De treatments tenslotte die we gebruiken voor het toevoegen van functionaliteit aan onze jasjes zijn vrij van PFC en voldoen aan alle normen van Reach, Detox en Oekotex.”

Europa

Het moge duidelijk zijn, met Present in a Bag kopen consumenten geen ‘kat in de zak’. Integendeel, de kledingcadeautjes zijn mooi, duurzaam, recyclebaar, van hoogwaardige kwaliteit, hangen tiptop gerangschikt in een handige stalen display en zijn te koop voor een aantrekkelijke prijs. Op dit moment vinden de Present in a Bag-displays hun weg naar winkels in heel Europa en daarbuiten. Van grote internationale supermarkt- en drogisterijketens tot kleine en grote convenience stores in dorpen en steden: overal duiken ze op. “Uiteraard staan we open voor samenwerking met nog veel meer winkeliers”, aldus Groeneveld. “Het is onze ambitie om de komende jaren flink te groeien én om de displays gedurende het hele jaar van relevante producten te voorzien. Geïnteresseerde retailers kunnen zich via www.fashionpower.eu melden.”