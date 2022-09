Primark lanceert lijn speciaal voor mensen in de menopauze

Primark heeft deze week een lijn met nachtkleding, onderkleding en ondergoed uitgebracht speciaal voor mensen in de menopauze, zo meldt Primark in een persbericht. De kleding is ontworpen om symptomen van de menopauze, zoals opvliegers, te verlichten.

Zo is de kleding gemaakt van een technologie die ervoor zorgt dat de warmte van de opvliegers wordt vastgehouden in de stof. Als het lichaam afkoelt, voelt de stof juist weer warm op de huid. Tegelijkertijd voert het materiaal extra vocht af, zit er geurcontrole in verwerkt en heeft het een antibacteriële coating.

De collectie bestaat uit veertien stuks, waaronder shapewear leggings en anti-schuur shorts, onderjurkjes, t-shirts en hemdjes. De prijzen van de collectie liggen tussen de acht en veertien euro.

Deze collectie is een nieuwste toevoeging aan een reeks producten die Primark ontwerpt om “vrouwen in verschillende levensfasen te ondersteunen”, zo wordt er in het persbericht vermeld.