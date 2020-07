Qubz: het nieuwe mannenmodemerk van de No Excess Groep

Enkele weken geleden hintte de No Excess Groep al op de lancering van een nieuw mannenmodemerk. De lancering was nog in nevelen gehuld tot nu. Uit een gesprek met brandmanager Mark Zwijsen blijkt dat Qubz al een jaar in de maak is. “Het idee om een nieuw mannenmodemerk in het midden-hoog segment op te zetten was er al langer. Daar liggen kansen,” zo vertelt hij telefonisch.

Qubz zal zich richten op de functionele mannenmode met een sportieve uitstraling. “Het zijn basis items met felle details.” De kleur blauw staat bij het merk centraal, zo vertelt Zwijsen. Het merkverhaal van Qubz is dan ook opgebouwd rondom het thema water. Er zijn verwijzingen naar onder andere de oceaan, de zee en ijs. De naam zelf heeft geen speciale betekenis, ‘het bekt gewoon lekker,’ maar wie het verhaal van het merk leert kennen kan een kleine referentie naar ijsblokjes (ice cubes) zien. Een van de kernwaarden van het merk is namelijk: ‘Crystal clear as ice’ zo deelt de brandmanager met FashionUnited.

“Het merk is optimistisch, energiek en fris,” zo vertelt Zwijsen. Als beoogde doelgroep ziet het merk dan ook de man voor zich met een sportieve uitstraling die optimistisch en energiek is. Gevraagd naar een leeftijdscategorie geeft de brandmanager 25 tot en met 55 jaar aan. Prijzen variëren tussen de 29 euro voor een T-Shirt tot 179 euro voor een jas. De belangrijkste productgroepen zijn sweat, jerseys en jacks.

Maak kennis met Qubz: functioneel modemerk voor sportieve mannen met optimisme

“We spelen al langer met de gedachte om een nieuw merk op te zetten. We zagen in een bepaald gebied kansen, maar we hadden al twee merken,” zo vertelt Zwijsen. Niet alleen heeft de groep No Excess in het portfolio, maar tot voor kort ook het mannenmodemerk Noize. De Europese naam- merkrechten van Noize zijn namelijk recent verkocht aan een gelijknamig bedrijf in Canada. “Na die verkoop gingen we nadenken: Wat willen we? We zijn nu ongeveer een jaar bezig met de ontwikkeling van het merk.”

“We proberen het zo min mogelijk te vergelijken met No Excess. Dat was vroeger ook een probleem bij Noize, dat het teveel werd vergeleken. We willen echt een apart merk neerzetten, maar onder wel onder één modegroep. Het is een ander segment. We denken dat in dat segment daar een behoefte is aan een moderner merk. We gebruiken cleanere en elastische materialen met veel technische details.”

Als het aankomt op de distributiestrategie gelooft Qubz nog steeds in de fysieke multibrandretailer. “Onze focus zal zeker liggen op die retailer en niet op onze eigen winkels. Waarschijnlijk komt er in februari wel een b2c-website, maar dat is ter ondersteuning van het merk.” De groep verwacht dat ze zestig tot zeventig procent van de retailers waar No Excess mee werkt ook kunnen betrekken bij Qubz. “We zitten No Excess niet in de weg omdat het een ander segment is. We denken dat een groot gedeelte van onze retailers geschikt is om het merk bij te plaatsen. We versterken hiermee de marktpositie in die winkels.” Qubz heeft ook al een speciaal shop-in-shop concept voor het merk bedacht die retailers kunnen implementeren. Retailers kunnen ongeveer vier leveringen per jaar verwachten die volgens de ‘just in time’-strategie zijn gepland. “Wij geloven bij Qubz zeker in just in time. Je moet de juiste producten op het juiste moment in de winkel hebben liggen. In de praktijk houdt dit leveringen in voor februari/ maart, april/mei, augustus/september en november.

Ondanks dat Duitsland de grootste afzetmarkt is voor de No Excess Groep, zal Qubz zich voorlopig focussen op Nederland en Duitsland. Daarnaast wordt ook gekeken naar België, Oostenrijk en Spanje voor de introductie van het merk.

Beeld: Qubz