‘Queer Fashion’ in Parijs: Franse modeontwerpers breken met Olympische traditie

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs toonde lef op modegebied. Niet alleen ontwerpen van de modehuizen van de luxegroep en officiële Olympische partner LVMH stonden in de schijnwerpers, ook jong talent kreeg een podium.

Met de selectie van kostuums en ontwerpers maakten de verantwoordelijken voor artistieke richting en kostuums, Thomas Jolly en Daphné Bürki, een statement. Dankzij hun inspanningen waren de onconventionele ontwerpen van de Franse ontwerpers Jeanne Friot, Charles de Vilmorin, Kevin Germanier, Alphonse Maitrepierre, Weinsanto en Gilles Asquin te zien tijdens de ceremonie op vrijdag 26 juli in de Franse hoofdstad. Het enthousiasme voor dit queer evenement, dat stond voor waarden als inclusie, liefde en vrijheid, was voelbaar, zowel op de tribunes als in de bar Chez Mylène aan de oevers van de Seine bij de Bastille, waar regelmatig een "Drag Race Party" wordt gehouden.

"Na alles wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt met de opkomst van het rechtse gedachtegoed, hadden we behoefte aan een evenement als dit", vertelt de Franse ontwerpster Jeanne Friot aan FashionUnited. In de LGBTQIA+-gemeenschap is ze vooral bekend om haar engagement en haar rol als modewoordvoerder. Een jaar lang moest ze het modespektakel in het diepste geheim voorbereiden - een geheim dat steeds moeilijker te bewaren viel naarmate de grote dag dichterbij kwam.

Een jaar geleden werd contact opgenomen met Bürki, die al twee keer voor Jeanne Friot had gelopen, en Jolly. Het creatieve duo had het idee om een ​​tableau vivant te creëren met het paard en de symboliek van de Franse verzetsstrijdster Jeanne d'Arc, gechoreografeerd door de Franse danseres Maud le Pladec. Het doel was om jonge Franse kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen stemde in met het idee.

Het leek een waanzinnig project: ten eerste vanwege hoofdsponsor LVMH, die op veel vlakken de boventoon voerde en de taak op zich nam om de optredende sterren te kleden. Zangeressen Lady Gaga, Aya Nakamura en Céline Dion droegen allen Dior-outfits. Ten tweede vanwege de duidelijk queer-georiënteerde modeshow op de voetgangersbrug Passerelle Debilly.

Ontwerp door Jeanne Friot. Credits: Jeanne Friot

Jeanne d'Arc met Olympische vlag op de Eiffeltoren

"Zowel vanwege haar voornaam als haar verhaal was dit voorstel rond Jeanne d'Arc symbolisch verbonden met mijn verhaal", legt Friot uit. "Samen met mijn team maakten we een jumpsuit met riem print - zoals de jurk die Bürki droeg tijdens mijn herfst/winter 2024-show - en een lederen harnas van imitatie metaal met de Franse lederkunstenaar Robert Mercier." Op zijn Instagram-profiel is Mercier enthousiast: "Ik heb geen woorden voor mijn gevoelens om aan dit ongelooflijke evenement te hebben deelgenomen. Ik ben oneindig dankbaar. Sinds enige tijd zoek ik rust in mijn werk. Jullie hebben me laten zien dat je ongelooflijke projecten kunt creëren als je eerlijk en welwillend blijft."

Zonder te weten wie haar ontwerpen zou dragen, moest Friot ze dupliceren en geschikt maken voor alle lichaamstypes. Naast wat waarschijnlijk een historische performance zal zijn tijdens de openingsceremonies van de Olympische en Paralympische Spelen, presenteerde Friot haar kleding samen met andere modeontwerpers van haar generatie op het festival “Neuvième en scène”, dat het talent van kunstenaars in het negende arrondissement van Parijs laat zien.

Franse modeshow voor plezier en inclusie

Grote namen uit de Franse modescene, maar niet per se bekend bij een breed publiek, namen deel aan de modeshow: Ontwerper Kevin Germanier staat bekend om zijn voorliefde voor dragqueens. De Parijse modeontwerper Victor Weinsanto toonde een roze Elzasser hoofdtooi van bedrukte organza, geïnspireerd op Kelsh-stoffen - linnen, katoen of gemengde stoffen gemaakt in de Elzas - en gedragen door model Ildjima aka Queen Toïdé. Andere ontwerpers die hun werk presenteerden waren Alphonse Maitre Pierre en Gilles Asquin, die talloze looks ontwierp voor de tv-show "Drag Race France". Het evenement werd muzikaal omlijst door dj en LGBT-icoon Barbara Butch.

Zwevende dansers op de Seine

De sequentie met dansers op de Seine, zittend op stelten en schijnbaar zwevend in de lucht, is bedacht door de Franse ontwerper Charles de Vilmorin, bekend om zijn kleurrijke prints.

Friot vertelde FashionUnited dat ze "totale creatieve vrijheid genoot", waardoor ze haar fantasie de vrije loop kon laten. Wat haar vooral belangrijk leek, was dat het organisatiecomité accepteerde dat de modeshow, die zo belangrijk is voor het imago van Parijs als modestad, zou veranderen. Zelfs Bürki kon nauwelijks geloven dat het "zou passeren". Maar het werkte.