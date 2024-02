‘Quiet Luxury': waarom deze modetrend niet zomaar voorbijgaat

In plaats van XL-logo's, die de afgelopen jaren vaak niet groot genoeg mochten zijn om op truien, handtassen of schoenen te zien, is er al een tijdje vraag naar één ding: ingetogen elegantie. Twee woorden die veel te lezen en te horen zijn: 'Quiet Luxury'. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Het modetijdschrift Harper's Bazaar omschrijft 'Quiet Luxury' als "de esthetiek van geheime rijkdom". Te zien: neutrale kleuren, eenvoudige silhouetten, verfijning die alleen in de details zit. Status wordt daarom op subtiele wijze gesignaleerd: met de allerhoogste kwaliteit, perfect vakmanschap en exquise materialen, aldus een online artikel in het tijdschrift. Logo's blijven daarentegen onopvallend of zijn helemaal niet zichtbaar.

"Stille luxe fluistert, luide luxe schreeuwt. Luide luxe communiceert naar de massa, stille luxe alleen naar de 'ingewijden', degenen die merken zelfs zonder logo kunnen herkennen," legt Fernando Fastoso uit, professor Brand Management, Luxury and High-Class Brands aan de Universiteit van Pforzheim.

Quiet Luxury communiceert welvaart en subtiele rijkdom

Volgens Fastoso willen consumenten vooral een gevoel van verbondenheid communiceren met luide luxe, terwijl "stille luxe kennerschap communiceert". Het gaat om welvaart en subtiele rijkdom. Vooral in tijden van crisis wordt stille luxe steeds vaker toegepast. Het principe is oud, de naam is nieuw. Gezien het nieuws van de afgelopen jaren - het coronavirus, de oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten - is het gewoon niet gepast om op te scheppen over je vermeende rijkdom.

Maar of dit alleen de aanleiding is voor de trend blijft een speculatie: "Ik zie de groei van de wereldwijde luxemarkt als de doorslaggevende factor, vooral de Chinese markt. Die wordt volwassener en luxe is daar niet langer een nieuwigheid die slechts een paar kopers zich kunnen veroorloven," zegt Fernando Fastoso. Als gevolg daarvan blijft het begrip van de status die kan worden bereikt met een luxeproduct evolueren. "In meer volwassen markten wordt status niet langer bereikt door simpelweg luxe te bezitten, maar door een speciale soort van luxe te bezitten."

Stille luxe omvat het vermogen om te ontcijferen, waardoor het alleen toegankelijk en begrijpelijk is voor een kleine, exclusieve groep. Omdat de Chinese markt zo belangrijk is in de context van de wereldwijde verkoop van luxe, is stille luxe over het algemeen ook belangrijker geworden, zegt professor Fastoso.

Stille luxe als duurzame trend

Stille luxe is meer dan een vluchtige modetrend. Duurzaamheid speelt ook een rol: individuele stukken van hoge kwaliteit die lang meegaan, hebben de voorkeur boven trendy fast fashion-stukken die na één seizoen achter in de kast belanden. Eenvoudige kleuren zijn gewilder dan kledingstukken in kortlopende trendkleuren die volgend seizoen misschien weer uit de mode zijn.

Voor stijladviseur Andreas Rose wordt 'Quiet Luxury' gekenmerkt door monochrome looks en kleurtinten "die afwisselen tussen wit en zwart". Romig wit of beige zijn in trek.

Credits: Stella McCartney, Fendi, Bottega Veneta, Akris, Eudon Choi ss23/ Launchmetrics Spotlight

'Peach Fuzz', door Pantone uitgeroepen tot de kleur van het jaar 2024, zou ook goed moeten passen. De subtiele perzikkleur is meer ingetogen en discreet dan schreeuwerig. De wijd uitgesneden blazers, hoog uitgesneden pantalons, recht gesneden jeans of recht gesneden stoffen broeken en minimalistische jurken met slechts kleine opvallende details, die veel te zien zijn in de huidige collecties, passen ook goed bij de trend.

Je kunt stille luxe ook anders interpreteren: "Een andere manier om naar deze trend te kijken is dat luxe te maken heeft met verwennerij," zegt Andreas Rose. "Dat zou echte luxe zijn. Je hebt geen toeschouwers nodig om van luxe te genieten. Eerder tijd en vrienden."