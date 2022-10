Raf Simons debuteert in Londen met uitgeklede jaren '80 collectie

Na uitstel van zijn show in verband met het overlijden van de koningin, kwam Raf Simons eindelijk naar Londen om de lente/zomercollectie 2023 van het merk te tonen in wat de eerste show van de ontwerper in de Britse stad was.

Het evenement, dat plaatsvond in de nachtclub Printworks, werd tegelijkertijd gehouden met de kunstbeurs Frieze, waarvan Simons ook beschermheer is en die daarom was uitgekozen als locatie voor de afterparty van de show.De catwalk zelf kreeg ook de uitstraling van een feestelijke omgeving, met gedimde lichten, stroboscopen en dreunende muziek van de Franse DJ Clara 3000.

Image: Raf Simons SS23

In tegenstelling tot de vele ontwerpers die de millenniumtrend volgden die tijdens andere modeweken welig tierde, keek Simons voor zijn inspiratie liever naar de jaren tachtig, zoals blijkt uit de keuze voor neongroen en anarchistische graphics. De collectie was echter waarschijnlijk een van Simons' meest ingetogen lijnen tot nu toe, met de selectie van getailleerde blazers en bikerjacks ontworpen als "radicale gebaren van eenvoud", zoals beschreven in een persbericht.

Image: Raf Simons SS23

Wat Simons niet tegenhield was het assortiment culturele verwijzingen, met items die konden worden gekoppeld aan alles van new wave tot punkbewegingen. Dit gold met name voor een selectie t-shirts en accessoires die in samenwerking met de nalatenschap van Philippe Vandenberg waren gemaakt. Creaties van de overleden kunstenaar werden via all-over prints op de ontwerpen geplakt, met een duidelijke focus op zijn tekstwerken en handschrift. Met de teksten wilde Vandenberg, die zijn werk baseerde op de strijd van een man in de culturele en sociale geschiedenis, boodschappen afgeven die aanzetten tot nadenken, iets wat Simons hoopte uit te beelden door de kunstwerken voor de collectie te gebruiken.

Een consistent item dat in een groot deel van het aanbod voorkwam was dat van fijnmazige gebreide rompertjes, elk compleet met uitgezakte broekjes en verschillende sluitingen, ontworpen als genderloze garderobe-items. Deze waren een voortzetting van het minimalistische concept van de ontwerper, dat ook werd toegepast op gestroomlijnde broeken, vereenvoudigde getailleerde rokken en nauwaansluitende stukken.