Raf Simons debuteert met online platform

Raf Simons heeft een nieuw e-commerceplatform gelanceerd, genaamd History Of My World, naar zijn tiende jubileumcollectie uit 2005. Het nieuwe online retailplatform zal kleding, huishoudelijke artikelen en literatuurproducten op voorraad hebben die door Simons zijn samengesteld. Dit nieuws word gemeld door Business of Fashion.

Het nieuwe platform staat los van Simons’ eigen gelijknamige label en is woensdag 16 december officieel gelanceerd. De site bevat unieke dekens gemaakt in de studio van Raf Simons. Voor alle producten die op de website voorkomen, kunnen klanten een speciale inscriptie aanvragen, handgeschreven door Raf Simons zelf.

Als gevolg van de wereldwijde pandemie is e-commerce koning geworden in de detailhandel. Hoewel de verschuiving naar e-commerce in de loop van vele jaren langzaam en gestaag verliep, werd deze dit jaar enorm versneld door de sluiting van fysieke winkels. Simons koos een uitstekend moment om een ​​e-commerceplatform te lanceren.

Dit artikel is geschreven door Kristopher Fraser en vertaald door Georgia Oost