Raf Simons presenteer in oktober eerste damescollectie onder eigen naam

Belgische ontwerper Raf Simons is geen vreemde van dameskleding. Voor onder andere Dior, Jil Sander en Calvin Klein ontwierp hij al damesmode, maar bij zijn eigen gelijknamige label draaide het alleen om mannenmode. Tot nu.

De ontwerper deelt op zijn Instagram-pagina mee dat hij op 23 oktober voor het eerst een damesmode collectie zal presenteren. Dat is dan ook meteen het enige wat de ontwerper bekend maakt, want het korte statement wordt afgesloten met ‘stay tuned for more updates’.

Onder de aankondiging wordt enthousiast gereageerd door volgers van Simons. Het modehuis Raf Simons werd gelanceerd door de ontwerper in 1995, kort na zijn afstuderen. Hij maakt al snel furore met zijn visie op jeugdcultuur en heeft altijd een element hiervan in zijn eigen collecties zitten. Wat er precies van de allereerste damescollectie onder zijn eigen naam te verwachten is, is niet bekend.