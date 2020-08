Rebranding voor Bestseller-merken Selected Homme en Selected Femme

Selected (Homme/Femme) herdefinieert een groot deel van het bedrijf, zo luidt het persbericht van het Bestseller-merk. “Een nieuwe richting, een nieuwe uitdrukking, een nieuwe Selected,” aldus het bericht. Als onderdeel van de rebranding heeft het merk het concept ‘tailored’ een nieuwe invulling gegeven om het zo toegankelijk te maken voor iedereen.

De collecties van het merk draaien voortaan om tijdloze items ‘van hoge kwaliteit’. “Duurzaam, stijlvol, en altijd relevant. Nooit uit de mode. Elke collectie is ontworpen om te passen bij de opnieuw gedefinieerde architectuur van het merk.” Het merk is opgesplitst in vier ‘lifestyles’: Tailored Black. Tailored Grey, Tailored Blue en Tailored White. Wat deze vier ‘lifestyles’ inhouden, wordt in het persbericht in het midden gelaten. Selected zal tijdens Copenhagen Fashion Week aankomende woensdag de nieuwe richting van het merk presenteren. De nieuwe identiteit van het merk zal in augustus gelanceerd worden op de internationale website van Selected en de komende maanden wordt het ook uitgerold in de winkels van het merk.

“We herdefiniëren ons merk om het vooruit te helpen. Om ons naar een nieuw niveau te tillen, tussen de beste merken. Waar we horen. We zijn erg trots om een nieuwe Selected te lanceren ”, zegt Peter Kristiansen, Selected Brand Director, in het persbericht. "Als modemerk geven we toe dat we verre van perfect zijn, maar elke dag proberen we het beter te doen, toegewijd aan het maken van betere keuzes in ons bedrijf. Onze Responsibly Crafted merkfilosofie begeleidt ons bij alles wat we doen - van leveranciersselectie, kledingdetails, visuele identiteit, marketingmateriaal, verpakkingen, evenementen en samenwerkingen. We streven naar kwaliteit boven kwantiteit, daarom staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Het is een belofte om in onze dagelijkse activiteiten te werken met duurzame vezelselectie en materiaalinnovatie.”

Het logo van Selected kreeg eveneens een make-over en het merk introduceerde ook een monogram toe: F / H. “Synoniem voor moderne inspiratie en tijdloos vakmanschap. Direct herkenbaar. Ongecompliceerd en tijdloos."

Beeld: Selected Femme