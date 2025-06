Resort SS26 trend: gestructureerde jasjes en mantels

Dior, ontwerpster, Maria Grazia Chiuri

Credits: Dior Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Resort, ook bekend als Cruise of Pre-Spring, wordt beschouwd als een tussencollectie die doorgaans rond november of december in de winkels komt en doorloopt tot februari of maart. Om deze reden moeten merken een breed scala aan stijlen aanbieden die geschikt zijn voor een overgangsgarderobe. Voor Resort '26 gaven ontwerpers de voorkeur aan gestructureerde jasjes en mantels in stoffen zoals wollen gabardine en denim. Dit silhouet biedt veelzijdigheid in laagjes voor wisselende klimaten. Meestal werden ze gecombineerd met contrasterende stijlen, zoals zwierige rokken en transparante jurken.

Look zeven: een gabardine cape met oversized puntige schouders over een doorschijnende blouse met ruches en een transparante rok met ingewikkeld bloemenborduurwerk.

Alberta Ferretti: ontwerper, Lorenzo Serafini

Credits: Alberta Ferretti Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look dertien: een zwart wollen double-breasted jasje over een crèmekleurige satijnen jurk met bias-cut en kanten inzetstukken.

Gucci

Credits: Gucci Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look vijftien: een lichtgewicht wollen double-breasted jasje in beige met een skinny broek in doorschijnende bruine stof met het Gucci-logo in strass.

Bibhu Mohapatra

Credits: Mohapatra Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look een: een crèmekleurig bolerojasje met zwarte bies over een crèmekleurige satijnen camisole. Een marineblauwe crêpe rok met plooien had een brede katoenen kanten rand in de taille, versierd met bloemen.

Stine Goya

Credits: Stine Goya Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look zes: een kort zwart jasje met een bijpassende minirok onder een doorschijnende laag met oversized stippen.

Aje: ontwerpers, Edwina Forest en Adrian Norris

Credits: Aje Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look zes: een kort jasje in stijf, gewassen blauw denim met stencils en gouden knopen over een gele geribbelde jurk met raffia franjes.

Tory Burch

Credits: Tory Burch Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 24: een donkerblauwe trenchcoat met epauletten met punten over een smaragdgroene brokaatjurk.

Victoria Beckham

Credits: Victoria Beckham Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look zes: een mintgroen ensemble bestaande uit een lange, lichtgewicht wollen mantel met revers en klepzakken over een geplooide blouse met pin-tucks en een geplooide korte broek.

Balmain: ontwerper, Olivier Rousteing

Credits: Balmain Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look vier: een lichtgrijs wollen gabardine jasje met gewatteerde schouders en bijpassende bralette met een rode geribbelde wollen rok met split.

Bianca Spender

Credits: Bianca Spender Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look zeven: een zwart wollen gabardine smokingjasje met een verborgen sluiting en een zwarte transparante chiffon rok.

Max Mara: ontwerper, Ian Griffiths

Credits: Max Mara Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look acht: een lichtroze wollen gabardine double-breasted jasje over een geribbelde bodysuit en een smalle bruine riem.