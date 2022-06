Rino&Pelle neemt vol enthousiasme deel aan het beursseizoen SS’23

Na de afgelopen seizoenen waarbij het contact met klanten en het presenteren van nieuwe collecties voornamelijk online heeft plaatsgevonden, staat Rino&Pelle aan de startlijn om vol enthousiasme haar nieuwe zomercollectie weer fysiek te mogen presenteren tijdens het komende beursseizoen. Zo is het merk te vinden op de modebeurzen Premium in Berlijn (7 t/m 9 juli) en Pure in London (17 t/m 19 juli).

Beursseizoen

Rino&Pelle kijkt er naar uit om na een veelbewogen tijd weer met een frisse nieuwe collectie terug te keren op de beurzen. Het merk heeft een bewuste keuze gemaakt om zich nu vooral te focussen op een groter bereik via internationale beurzen. Dit is dan ook de reden dat het merk niet gaat deelnemen aan de Modefabriek in Amsterdam.

De afgelopen tijd is er binnen de organisatie veel verandering geweest op het gebied van sales, het nieuwe sales team kan dan ook niet wachten om eindelijk persoonlijk kennis te mogen maken met de RINO klanten!

Beursstand

Rino&Pelle kijkt er naar uit om bezoekers weer welkom te mogen heetten op hun stand. Het moderne design van de stand heeft een open uitstraling. Pastel tinten en gouden elementen vormen de basis van de stand in combinatie met zowel strakke als organische vormen. In het teken van duurzaamheid werkt Rino&Pelle met een modulair beurssysteem zodat alle losse onderdelen op verschillende beurzen toe te passen zijn.

Dit seizoen maakt de tastbare folder, die normaal op de beurs wordt uitgedeeld, plaats voor een QR- code. Met deze code kunnen klanten zich op ieder moment laten inspireren door de verfrissende nieuwe collectie.

SS’23

Zoals iedereen van Rino&Pelle gewend is, bestaat de nieuwe collectie uit een kleurrijke outerwear collectie. Ook de vernieuwende ready-to-wear collectie van RINO mag absoluut niet ontbreken. Wat nieuw is, is dat de collectie is onderverdeeld in maar liefst drie drops, met ieder een eigen thema en kleurenpalet.

In de outerwear zetten trenchcoats en quilted jassen de toon. Daarnaast kun je ook korte licht gewatteerde jassen in nieuwe frisse kleuren verwachten. Verder heeft het merk haar bekende knit programma verder uitgebreid met nieuwe texturen, kleuren en prints. Van tijdloze basics tot trendy items, in vrolijke zomerse kleuren als paars, oranje en helder blauw. Ten slotte zal de laatste drop bestaan uit een mini beach capsule collectie. Niets lijkt Rino&Pelle nog in de weg te staan om de sombere tijd achter zich te laten en zich met positieve energie te focussen op het nieuwe seizoen. Twijfel niet om de stand van Rino&Pelle te bezoeken op de beurzen, de vrolijke collectie en moderne stand zijn echt een must-see!

Premium Berlin – Hall 14, stand: H14-A 08

Pure London – stand: D38