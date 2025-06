Roberto Cavalli lanceert zwemkledingcollectie met Skims

Het Italiaanse luxe modehuis Roberto Cavalli presenteert een limited-edition zwemkledingcollectie in samenwerking met het Amerikaanse shapewearmerk Skims.

De Roberto Cavalli Skims-collectie, die op 27 juni wordt gelanceerd, combineert de levendige kleuren en exotische prints van het gerenommeerde Italiaanse modehuis met de kenmerkende zwemkleding, chiffon omslagdoeken en accessoires van Skims. De collectie is geïnspireerd op de "Europese zomer".

De retro zwemkledingcollectie is opgebouwd rond drie archiefprints van Cavalli: de Fagianella, Light Zebra en Tiger Face. Deze prints zijn opnieuw vormgegeven op badpakken, bikini's, bodysuits, hoofddoeken en zelfs een nauwsluitende jurk van Skims. De collectie belichaamt "zelfvertrouwen, luxe en een onbeschaamd gewaagde stijl."

Roberto Cavalli Skims collectie campagne Credits: Roberto Cavalli / Skims, foto door Nadia Lee Cohen

Fausto Puglisi, creatief directeur van Roberto Cavalli: “We zijn verheugd om de Roberto Cavalli en Skims-collectie aan de wereld te presenteren. De samenwerking met Skims aan deze glamoureuze, gedurfde zwemkledingcollectie was een bijzondere ervaring. Voor mij is Kim een moderne Marilyn Monroe, ze is een popicoon, ze inspireert me enorm."

"Onze merken zijn iconisch op hun eigen manier en we hebben archiefprints zorgvuldig gecombineerd met modern, functioneel design. Zo ontstaat een collectie die de essentie van Italiaanse luxe belichaamt.”

Roberto Cavalli Skims collectie campagne Credits: Roberto Cavalli / Skims, foto door Nadia Lee Cohen

Ter ere van de collectie schittert Kim Kardashian, medeoprichter en chief creative officer van Skims, samen met haar moeder Kris Jenner in de ondeugende retro fantasie-campagne, gefotografeerd door Nadia Lee Cohen. "Alledaagse momenten ontmoeten high-fashion styling."

Kim Kardashian over de samenwerking: “Het is geweldig om zo'n luxe collectie met Roberto Cavalli te onthullen. Ik heb altijd de exotische prints en krachtige energie van het merk bewonderd. Door die visie tot leven te brengen via Skims Swim, hebben we iets echt onverwachts en bijzonders gecreëerd."

"We hebben de meest iconische prints van Cavalli gecombineerd met onze kenmerkende zwemkledingmodellen. Het resultaat is een sexy collectie die iedereen in staat stelt om het zwemseizoen te domineren, waar ze ook op vakantie gaan."

Roberto Cavalli Skims collectie campagne Credits: Roberto Cavalli / Skims, foto door Nadia Lee Cohen

Elk item is gemaakt van de ondersteunende stoffen van Skims en verkrijgbaar van maat XXS tot 4X. De collectie is verkrijgbaar in de winkels en online bij Skims, geselecteerde Roberto Cavalli-boetieks en luxe retailers, waaronder Printemps New York.