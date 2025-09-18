SASSA presenteert ‘Bonded Micro’-serie: Naadloze lichtheid voor elke dag

Met de ‘Bonded Micro’-serie introduceert de Duitse lingeriespecialist SASSA een moderne lijn voor klanten die comfort, functionaliteit en een perfecte silhouette belangrijk vinden. De modellen zijn gemaakt van bijzonder zachte, soepele microvezel en zijn volledig naadloos verwerkt voor een glad, vrijwel onzichtbaar gevoel onder kleding.

De voorgevormde soft-bh en het naadloze bustier hebben uitneembare, extra zachte cups met lichte tot medium versteviging in het onderste gedeelte. Interne steunzones en ergonomisch geplaatste verstevigingen in de rug en schouderbanden zorgen ook zonder beugels voor optimale ondersteuning. Een extra platte, verstelbare rugsluiting garandeert een comfortabele pasvorm en blijft onzichtbaar, zelfs onder strakke kleding.

De lijn wordt aangevuld met twee slipmodellen: de slip MIDI met middelhoge taille en de slip MAXI met extra hoge taille. Beide modellen overtuigen door hun platte randen en naadloze design, wat zorgt voor optimaal draagcomfort en maximale onzichtbaarheid onder kleding. De hoogwaardige microvezel voelt zacht aan op de huid en maakt beide modellen onzichtbare metgezellen voor elke dag. Alle modellen zijn verkrijgbaar in de drie tijdloze kleuren nude, black en zand.

Video: SASSA via YouTube

Als NOS-serie is ‘Bonded Micro’ gericht op klanten die zich de hele dag comfortabel willen voelen met functioneel ondergoed dat optisch discreet is maar toch betrouwbare ondersteuning biedt. De artikelen zijn vanaf 15 september verkrijgbaar in de winkel en op de website van SASSA.

