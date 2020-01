Schepers Bosman slaat handen ineen met Hacked By_

Ontwerpduo Schepers Bosman heeft de handen ineengeslagen met een ander Nederlands ontwerp duo: Hacked By_. Dit maakt het merk bekend in een persbericht over de nieuwe autumn/winter 2020 collectie.

In de nieuwe collectie hebben Anne Bosman en Sanne Schepers samengewerkt met Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum die het merk Hacked By_ hebben. Schepers Bosman heeft twee sweaters van Hacked By_ onder handen genomen. De sweaters hebben een update gekregen door middel van de ‘raw collage’ en borduurtechnieken.

De rest van de collectie bestaat uit ‘workwear met show esthetiek’. Door de jaren heen zijn namelijk veel artiesten aangetrokken tot het werk van Schepers Bosman, waaronder zangeres Naaz en band Indian Askin. Elk kledingstuk is dan ook direct gelieerd aan een artiest. “We hebben workwear, pakken en uniformiteit opnieuw vormgegeven. Stagewear bevindt zich in het hart van ons merk,” aldus Schepers Bosman in het bericht.

Beeld: Schepers Bosman