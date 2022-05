Schoenen van afval: ontdek de groovy stijlen van Generation Gaja

Een sneaker gemaakt van cactusleer, met een voering van maïsafval en een zool van gerecycled rubber: Generation Gaja produceert fashionsneakers en -boots van hoogwaardige kwaliteit, voor zowel heren als dames. Met tot negentig procent gerecyclede materialen en honderd procent PETA vegan, is het ook nog eens het meest duurzame Nederlandse schoenenmerk.

De G van gamechanger

De merknaam Generation Gaja is niet zomaar gekozen. In de Griekse mythologie is Gaja de moeder van al het leven, de godin van de aarde. Een mooie naam voor een duurzaam schoenenmerk. Het logo met de dubbele G verwijst naar het recyclesymbool en naar het oneindige teken van de circulaire economie. Want dát is waar we naartoe moeten, zegt creative director Rob Willems, zelf in dit vak gerold dankzij een familiegeschiedenis van zeventig jaar in de schoenen. “Het idee dat je met elkaar een beweging op gang kunt brengen, spreekt mij erg aan. Een generatie G, waarbij de G staat voor global, green, gamechanger en giving – iets terugdoen voor de aarde. En voor groovy, de stijl die we willen uitdragen.”

Image: Generation Gaja, courtesy of the brand

Van cactusplant tot schoen

Van chunky sneaker tot stoere veterlaars, de collectie van Generation Gaja bevat hippe stijlen voor zowel heren als dames. Schoenen met karakter, stuk voor stuk gemaakt van afval. “We gebruiken appel- en cactusleer, maar ook gerecycled katoen van oude T-shirts en spijkerbroeken voor de buitenzijde van de schoenen. De backing is van gerecycled katoen of polyester en de voering van maïsafval. Alle zolen zijn gemaakt van gerecycled rubber en enkele exemplaren van zeventig procent suikerriet.” Generation Gaja is een schoenenmerk met een missie: mensen empoweren om mee te helpen de aarde schoon te maken. Niet op een moralistische manier, maar met stijlvolle mode waarmee mensen zichzelf kunnen zijn.

Image: Generation Gaja, courtesy of the brand

Duurzame conceptstores

In Nederland heeft Generation Gaja inmiddels vijfendertig verkooppunten, voornamelijk conceptstores en duurzame fashionstores, zoals Lykke in Amsterdam. Willems: “Deze ondernemers zetten een representatief beeld neer van ons merk met een stuk of tien modellen, één paar per maat. De overige maten zijn uit voorraad leverbaar, waardoor het geen grote financiële risico’s met zich meebrengt.” Voor het voorraadbeheer en de logistiek is een partnerschap aangegaan met de Bos Group. PI Marketing verzorgt de marketing voor Generation Gaja. “Ik geloof in een netwerkorganisatie, door samen te werken met bedrijven die op deze vlakken veel meer ervaring hebben én qua normen en waarden bij ons passen.”

Image: Generation Gaja, courtesy of the brand

De toekomst is circulair

Via de Bos Group is de voorraad gekoppeld aan de B2C-webshop en het B2B-portaal van Generation Gaja. En daarnaast ook aan platformen als Zalando en About You, wat zorgt voor een internationaal bereik. Het merk wordt ook verkocht bij de Finse fashionketen Halonen. Over de toekomstambities zegt Willems: “Achter de schermen doen we nu onderzoek naar hoe we de volgende stap kunnen maken naar een volledig circulair productieproces. Educatie en onderzoek zijn daarbij heel belangrijk. Hoe klein we ook zijn als startend bedrijf, we hebben altijd stagiaires rondlopen en een samenwerking met kunstacademies voor afstudeerprojecten rond circulaire mode is aanstaande. Geen afval meer produceren, is het ultieme doel.”

Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie van Generation Gaja? Maak kennis met het duurzame schoenenmerk op The Sustainable Stop tijdens de Modefabriek op 10 en 11 juli 2022.