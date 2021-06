Scotch & Soda krijgt boot gemaakt van plastic

Amsterdams modemerk Scotch & Soda lanceert een boot ter ere van Wereldmilieudag, zo is te lezen in het persbericht van het modemerk. De lancering is een ode aan de langdurige samenwerking met milieuorganisatie Plastic Whale. ‘The Free Spirit of Amsterdam’ is gemaakt van gerecycled plastic afval, opgevist uit de grachten van de Nederlandse hoofdstad.

De boot is een eerbetoon aan de liberale instelling van Amsterdam, waar het modemerk geïnspireerd door raakt zich hard te maken voor individualiteit, authenticiteit en de kracht van zelfexpressie. De merkkleuren van Scotch & Soda zijn terug te zien in het ontwerp. Het dek is gemaakt van ongeveer 900 zwarte plastic doppen waarmee een mozaïek is gevormd. De doppen zijn gemixt met koperen knopen die overbleven van monstercollecties, voorzien van het logo. De velgen van de boot zijn gemaakt van Platowood, een FSC en OLB-gecertificeerde houtsoort. ‘The Free Spirit of Amsterdam’ kan 8 mensen tegelijkertijd vervoeren.

Klanten van Scotch & Soda kunnen vanaf 12 juni 2021 hun steentje bijdragen door een tripje met de boot te boeken. De boot is twee zaterdagen per maand beschikbaar in de zomermaanden en de tripjes zijn te boeken via de website.