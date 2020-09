September modemaand: Dit kunnen we verwachten van het SS21 seizoen

Met minder dan een week te gaan tot het SS21-seizoen van start gaat in New York, doorloopt FashionUnited alle verschillende vormen, schema's en wie ontbreekt, van wat veel modeprofessionals zullen beschrijven als het 'verloren seizoen'.

De afgelopen maanden zijn moderedacteurs en -kopers gewend geraakt aan digitale vormen van shows, of het nu gaat om modefilms, live catwalks en presentaties zonder publiek, of creatieve tentoonstellingen en digitale lookbooks.

Het lijkt erop dat alle grote modeweken in New York, Amsterdam, Londen, Milaan en Parijs het hybride format van Copenhagen Fashion Week in augustus zullen aannemen, waarbij de fysieke showcases de maatregelen voor social distancing in acht nemen, en digitale presentaties, films en lezingen zullen plaatsvinden.

New York Fashion Week: 13 - 17 september

New York Fashion Week (NYFW) heeft groen licht gekregen en zal er dit jaar heel anders uit zien met een aantal spraakmakende ontwerpers die dit seizoen overslaan, waaronder Marc Jacobs, Ralph Lauren, Michael Kors, Oscar de la Renta en Telfar.

De CFDA legde in een verklaring uit dat de pandemie "een ongekende impact heeft gehad op de Amerikaanse mode, de toeleveringsketen heeft vertraagd en veel bedrijfsactiviteiten en fysieke winkels tijdelijk heeft stilgelegd".

Daaraan toegevoegd dat NYFW voor SS21 merken de "flexibiliteit gaf om hun collecties in verschillende vormen te tonen en op een tijdstip dat voor fijn is", met de lancering van het digitale platform Runway360, een tool die zal worden gebruikt voor niet alleen de modeweek, maar ook als aanvulling op fysieke evenementen en shows in de toekomst.

Beeld: Studio Elzinga tijdens AFW Studio, team Peter Stigter

Amsterdam Fashion Week: 17 - 19 september

De aankomende editie van Amsterdam Fashion Week vindt plaats van 17 tot en met 19 september, op verschillende locaties in én buiten Amsterdam. Bekende namen delen het podium met nieuwkomers binnen een gevarieerd programma, met een combinatie van fysieke en digitale presentaties.

Opvallend: voor het eerst in de geschiedenis start de modeweek niet in Amsterdam, maar in Museum Voorlinden in Wassenaar. Hier wordt een openingsavond verzorgd in samenwerking met jassen- en tassenlabel Kassl, dat er een ‘guerrilla-expositie’ organiseert.

Een andere opmerkelijke nieuwkomer op de modeweek is Bodil Ouédraogo, die vorig jaar afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij sluit de vrijdagavond af met een digitale show die geprojecteerd zal worden in het Stedelijk Museum. Op zaterdag staan er nog drie jonge merken op het programma: Cruèl, het label van ontwerper William Ampofo; Reconstruct; en Mulas Hybrid Haus, die verschillende projecten presenteren op locatie in de Amsterdamse Kalverstraat.

Ook een aantal gevestigde Nederlandse merken maakt dit jaar een modeweek-debuut. Zo organiseert het Nederlandse lingeriemerk Love Stories op donderdag een ‘wake-up service’ en presenteert Scotch & Soda op zaterdag een samenwerking met tien jonge ontwerpers, die elk een eigen draai geven aan een hoodie uit de najaarscollectie van het merk.

Naast collectiepresentaties worden dit jaar voor het eerst AFW-podcasts gelanceerd. In de podcasts gaan designers en ondernemers in gesprek over onderwerpen als innovatie, duurzaamheid en ontwerp en ondernemen in coronatijd. De podcasts zullen via de website van AFW te beluisteren zijn.

Beeld: Molly Goddard gefotografeerd door Ben Broomfield

London Fashion Week: 17 - 22 september

De British Fashion Council heeft aangekondigd dat 80 ontwerpers, waaronder 40 dameskleding, 15 herenkleding, 20 herenkleding en dameskleding en 5 accessoiremerken, zullen worden opgenomen als onderdeel van het officiële London Fashion Week-schema. De meerderheid, waarvan alleen digitale activiteiten doen, waarbij ontwerpers als Vivienne Westwood, Matty Bovan en Edward Crutchley kiezen voor digitale filmpresentaties, terwijl Raeburn en Nabil El-Nayal deelnemen aan de conversatiereeks van de British Fashion Council.

Dertig merken waaronder Victoria Beckham, Osman en Pronounce doen een catwalk, salon show of presentatie. Terwijl anderen zoals Temperley London en Christopher Kane afspraken doen en Bethany Williams houdt een expositie.

Beeld: Armani

Milan Fashion Week: 22 - 28 september

Milan Fashion Week wordt aangekondigd als een combinatie van een digitale en fysieke modeweek, met een voorlopig programma met een mix van 28 fysieke shows en 24 digitale shows.

Merken als Fendi, Versace, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Max Mara en Marni hebben laten weten dat ze fysiek zullen presenteren, terwijl merken als nr. 21, Sunnei, Drome en MSGM, Missoni en DSquared2 kiezen voor digitale showcases.

Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft bevestigd dat het voor de aankomende modeshows voor Emporio Armani en Giorgio Armani dit zal doen, zonder gasten. De Giorgio Armani SS21 show zal een catwalk-evenement zijn dat zal worden uitgezonden op de televisie in Italië, terwijl Emporio Armani een speciale video zal presenteren met modellen en jonge acteurs, zangers, dansers en figuren uit industrieën die verbonden zijn met de community van het merk die de collectie draagt.

Opvallende afwezigheden op het programma zijn onder meer Gucci, die in mei aankondigde dat het slechts twee jaarlijkse 'off-kalender'-presentaties zou plannen, naast Jil Sander, Bottega Veneta en Moschino.

Beeld: Ami AW2020 gefotografeerd door Paolo Roversi

Paris Fashion Week: 28 september - 6 oktober

In Parijs heeft de Franse Fédération de la Haute Couture et de la Mode bevestigd dat 88 merken op het officiële programma zullen worden gepresenteerd, met 25 presentaties op de catwalk en de rest van het programma wordt opgesplitst tussen fysieke en digitale evenement. Welke merken fysieke showcases zullen houden, is echter niet aangegeven op de voorlopige planning.

Het programma begint met het Japanse merk Mame Kurogouchi en wordt afgesloten met Louis Vuitton. Andere merken die hun collecties zullen tonen zijn onder andere Chanel, Dior, Balmain, Chloé, Balenciaga en Mugler.

Ook hier zijn een aantal opmerkelijke afwezigheden, waarbij Valentino de Milan Fashion Week verkoos boven de andere modeweken, terwijl Kering-merken Alexander McQueen en Saint Laurent SS21 liever helemaal buiten wegen lieten, net als Céline, Off-White, Lemaire, Rochas en Comme des Garçons, die heeft aangekondigd dat het zijn collecties zal onthullen tijdens mini-shows of presentaties in Tokio tussen 19 en 23 oktober.

Op het programma staan ook voor het eerst tien nieuwe labels, waaronder de Britse ontwerper en 2016 LVMH-prijswinnaar Wales Bonner, de Franse labels Ami, Ester Manas, Mossi en Vejas, de Amerikaanse merken Enfants Riches Deprimés, Gabriela Hearst, en SR Studio LA.CA, evenals het Deense merk Cecilie Bahnsen en het Georgische label Situationist.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.