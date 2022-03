Sheltersuit: Van kleren voor daklozen tot de catwalk

Sheltersuit, het nonprofit project waarmee Bas Timmer wereldwijd daklozen tracht te helpen, maakte een opvallend catwalkdebuut tijdens de Parijse modeweek.

Bas Timmer begon zijn project acht jaar geleden. De vader van een vriend overleed aan de gevolgen van hypothermie na een nacht in de vrieskou. Waarop een aangeslagen Timmer, toen nog modestudent, begon na te denken over manieren om daklozen te helpen. Het resultaat: de Sheltersuit, een tegen regen en koude bestendige jas die kon worden getransformeerd tot een slaapzak, geupcycled van oude slaapzakken en tenten.

De Sheltersuit Foundation, een non-profit, heeft intussen meer dan twintig duizend items uitgedeeld, hoofdzakelijk jassen en tassen, in Europa, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. De stichting heeft twee ateliers, in Nederland en Zuid-Afrika, en geeft werk aan mensen die niet in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag konden, veelal vluchtelingen en voormalige daklozen. Er wordt uitsluitend met gerecycleerd materiaal gewerkt.

Sheltersuit lanceert een modelijn

Vorige week lanceerde Timmer een modelijn. Eveneens onder de naam Sheltersuit, met de slogan ‘People Helping People’, en gebaseerd op de esthetiek van zijn kleren voor daklozen. Het uitgangspunt: extra financiële inkomsten voor de Stichting creëren en minder afhankelijk worden van de goodwill van genereuze schenkers. Timmer was zelf klaar voor een nieuwe creatieve uitdaging.

Hij klopte aan bij de Fédération de la Haute Couture et de la mode, de organisatie die de modeweek van Parijs organiseert, en kreeg voor zijn debuut meteen een plek op de officiële kalender. De presentatie, een reeks mini-shows, vond plaats in een zaal van het Palais de Tokyo. Dat museum voor hedendaagse kunst is traditiegetrouw het kloppend hart van de modeweek, met onder meer Sphere, een collectieve showroom voor jong talent; de catwalks van onder meer Rick Owens; en de officiële persruimte.

“Terugkeren naar de mode was zowel angstaanjagend als opwindend,” zei Timmer, die in het verleden even een eigen label had, achteraf. “Ik wil nooit stoppen met mijn werk voor de Foundation, maar tegelijk miste ik dit niveau van creativiteit. Toen brak de oorlog uit in Oekraïne en dat zette me weer aan het denken over mijn keuze. Maar Sheltersuit deed wat het altijd heeft gedaan. We reageerden zo goed als we konden. We hebben meteen duizend dekens voor vluchtelingen gestuurd. En toen kwam de show, een show die draaide rond ‘People Helping People’, mensen die mensen helpen, en onze stichting steunen. Je kon de emotie voelen in de zaal, het medeleven en de hoop. En dat heeft ook mij getroost: we kunnen, en zullen, van mode een vehikel maken voor het goede, om alle mensen te helpen die geen onderdak hebben en die onze steun nodig hebben.”

Hij hoopt modeliefhebbers en brands te inspireren met zijn aanpak. “Het is belachelijk dat een gigantische industrie als de textiel- en modesector nog producten verbrandt terwijl we de miljoenen mensen die gedwongen worden om buiten te slapen niet warm kunnen houden. Samen kunnen we die mensen beschermen.”

Sheltersuit-presentatie in Parijs, beeld Alex Pommier, via Sheltersuit

De kleren van het nieuwe, gemengde label zijn net als de Sheltersuits voor daklozen multifunctioneel en beschermend. Al zijn de materialen wel anders: gerecycleerde slaapzakken voor de oorspronkelijke lijn, restmateriaal van luxelabels voor de fashionlijn — negentig procent deadstock, tien procent upcycling. De grafische prints hebben een hoog streetwear-quotiënt, maar ze zetten ook aan tot actie. De collectie wordt deels gemaakt in de ateliers van de Sheltersuit Foundation.

Het was Timmers tweede ervaring in de luxesector. Hij werkte voor winter 2021 samen met modehuis Chloé, eigendom van luxegroep Richemont, aan een reeks rugzakken, gemaakt van restmateriaal uit de archieven. Volgens cijfers van de Foundation ging het om 550 rugzakken. Met de opbrengst werd de productie van 1100 Sheltersuits gefinancierd, en daarvoor werd 5500 kilogram materiaal geupcycled. Er werden ook drie banen gecreëerd.

Voor het catwalkdebuut in Palais de Tokyo hielp Chloé opnieuw. Met deadstockmateriaal, maar ook logistieke hulp, waaronder atelierruimte in Parijs. Gabriela Hearst, de artistiek directeur van Chloé, gaf nog meer materiaal, en Timmer werkte ook met restmateriaal van luxegroep LVMH. Hij was aanvankelijk van plan om een capsulecollectie van zes à negen looks te presenteren, maar na het contact met de Parijse Fédération, geraakte het project in een stroomversnelling. De finale line-up telde eenentwintig looks. De collectie ligt dit najaar in de winkels, met prijzen vanaf 250 euro voor shirts en hoodies, en outerwear tussen 850 en 1200 euro.

Creatieve hulp kreeg Timmer van de Nederlandse onafhankelijke ontwerper Lisa Konno en luxe denimlabel RE/DONE.

Sheltersuit-presentatie in Parijs, beeld Alex Pommier, via Sheltersuit