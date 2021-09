Sissy-Boy lanceert eerste en exclusieve capsulecollectie met De Huismuts

Nederlands modemerk Sissy-Boy lanceerde woensdag 8 september een exclusieve capsulecollectie in samenwerking met Rachel van Sas, van het Instagramaccount De Huismuts, dat maakt Sissy-Boy vandaag bekend in een persbericht. Van Sas staat bekend om haar bohemian stijl dat is geïnspireerd haar Indonesische roots.

Sissy-Boy x De Huismuts is een ‘home’-collectie die is ontworpen door Van Sas en de ontwerpers van Sissy-Boy. De collectie bevat woonaccessoires en kleding met op batik geïnspireerde prints, zo is te lezen. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere maxi jurken, velvet kussens, een poef in dierenprint en een geurkaars. Daarnaast bevat de capsulecollectie een ‘mini-me’-collectie.

Van Sas heeft naamsbekendheid opgedaan met haar Instagrampagina De Huismuts. De samenwerking met het modemerk stond bij haar dan ook hoog in het vaandel en via een Instagram Post laat ze weten blij te zijn met de samenwerking: “Het ligt al sinds september 2020 op het puntje van m’n tong en nu kan ik het eindelijk van de daken schreeuwen!” De collectie is verkrijgbaar via de website van Sissy-Boy. De prijzen van de collectie variëren tussen de 19,99 euro en 109,99 euro.

Sissy-Boy x De Huismuts