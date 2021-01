Slapend rijk worden: Dit zijn de trends binnen sleepwear voor het nieuwe seizoen

Waar mode over het algemeen een flinke tik kreeg in 2020 waren er enkele segmenten die het juist wel goed deden. Een van die segmenten was sleepwear. Nu men meer tijd thuis besteedt, investeert men ook in de kleding die men daar het meest thuis draagt. Volgens onderzoek van Technavio zal de sleep en loungewear markt tot 2024 gegroeid zijn met 9 procent. De moeite waard dus om eens in de trends voor het komende seizoen te duiken met behulp van de inzichten van onderzoeksbureau Edited.

Comfort stond op nummer een als het gaat om mode in 2020. Weg met knellende skinny jeans en hallo jogging- of pyjamabroek. Ook was duidelijk te merken dat de consumenten alles aangenamer maakte wat ze aangenamer konden maken. Men ging hun huis updaten, investeerde in nieuwe kookboeken maar worpen ook een serieuze blik op de kleding waarin ze slapen.

Sleepwear is booming: Dit zijn de nieuwe trends

Edited nam zoals altijd een kijkje in het assortiment van retailers en extraheerde hier de nieuwste trends uit. Zo zijn er een paar oude bekenden te zien zoals de aanwezigheid van satijnen-looks maar met een budgetvriendelijk prijskaartje. Het gaat hier voornamelijk om pyjama-sets met daarbij ook nog matchende slaapmaskers en scrunchies. Ook noemt Edited het ‘revere’ oftewel de ‘cuban collar’ shirt. Denk aan een boyfriend overhemd voor de dames met een contrasterende bies. Sleepwear met een randje kant is natuurlijk ook een bekende in het segment en is nog zeker niet weg te denken uit het assortiment. Het is echter wel belangrijk dat dit kant nog comfortabel is om in te slapen, zonder al te stijf en kriebelig te worden.

Nieuw is de opkomst van geribde stoffen. Dit materiaal doemde in 2020 al op in basics en knitwear maar maakt nu ook zijn entree in sleepwear. Op het gebied van kleur verslaat roze dit keer neutrale tinten en zwart voor nachtmode, aldus Edited. Nog een uitgesproken nieuwkomer zijn de bralette sets (en short gecombineerd met een bralette) die comfort combineren met een wat luxere uitstraling. De aandacht voor duurzamere materialen breekt ook door in het segment met items van Ecovero en Modal-stoffen.

Last but not least: Wie slaapt er niet graag in zijn of haar Friends/Star Wars/Hello Kitty oversized shirt. Bij meerdere retailers spot Edited bekende franchises die met behulp van licenties aangebracht zijn op nachtmode. Denk bijvoorbeeld aan Disney-figuren bij Boohoo, Marks & Spencer en Primark op zowel T-shirts als op broeken in printvorm.

Hoe men dan ook gekleed naar bed gaat - voor retailers is nachtmode zeker een interessante categorie. Naar verwachting groeit de markt binnen vier jaar namelijk met 19,4 miljard dollar, omgerekend zo’n 15,9 miljard euro. Wie wil er slapend rijk worden?