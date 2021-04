Sportmerk Redmax biedt producten voor every body: duurzaam, overal te vinden en betaalbaar

Noord-Brabant, Zundert om precies te zijn, huist het meest duurzame sportmerk van Europa. Redmax is de naam en onderdeel van het 120 jaar oude familiebedrijf FashionPower. Een bescheiden grootheid kun je dit modebedrijf noemen. Enkele wapenfeiten die dit onderschrijven; Redmax levert aan ongeveer tienduizend verkooppunten door heel Europa en is tegelijkertijd een bijna volledig sustainable bedrijf met de ambitie om in 2030 volledig sustainable te zijn. Het is een inclusief merk, de sportmode stopt niet bij maat 42 en rekent door tot maat 54 voor dames en 66/68 voor heren. Zoals zij zelf zeggen: Redmax sportmerk is een sustainable en comfortabel sportmerk voor every body. En ja, dat kun en móét je op verschillende manieren interpreteren.

Hoe blijft een Nederlands modebedrijf van dit kaliber zo vooruitstrevend en tegelijkertijd zo normaal? Een gesprek met Reg Nelemans, oprichter en eigenaar van Redmax en FashionPower.

Duurzaam is een buzzwoord. Wanneer ontstond bij Redmax het idee om volledig duurzaam te worden?

Reg Nelemans: “Acht jaar geleden hebben we de omslag gemaakt om een volledig sustainable bedrijf te worden. Deze keuze maakte ik nadat ik voor een groep studenten mijn verhaal deed over FashionPower. ‘Dat is mooi meneer, dat u al 120 jaar in de kleding zit, want dat is de meest vervuilende industrie ter wereld’, zei een snuggere student. Dat was minder leuk om te horen. Nu bleek de mode-industrie niet de grootste maar de tweede grootste vervuiler ter wereld, maar alsnog, vanaf dat moment ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden om het anders te doen.

Dat begon bij de chemicaliën die worden gebruikt om kleding functioneel te maken. Die hebben we vervangen door onder andere restproducten van koffie en kokosnoot. Daarna zijn we gaan zoeken naar stoffenmakers die werken met gerecycled polyester. Acht jaar geleden was dit nog lastig te verkrijgen, nu is hier, doordat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is geworden, meer aanbod in. Het laatste wat we aan hebben gepakt is de verftechniek - het meest milieuvervuilende proces in de mode-industrie. 60 tot 70 procent van onze artikelen worden nu geverfd middels de dope dye-techniek. Feitelijk is dope dye het kleuren bij de aanmaak van het garen. Daarmee bespaar je 60 procent water en meer dan 50 procent energie en chemicaliën. Niet veel modebedrijven werken met dope dye omdat het spectrum van kleuren op dit moment nog beperkt is. Dat is al aan het veranderen. Nog even en de gehele collectie kan middels deze techniek worden gemaakt. Een bijkomend voordeel van dope dye is dat de kleur langer blijft zitten. Dope dye is een godsgeschenk voor de industrie.

Op dit moment is 70 procent van onze producten duurzaam. We hebben als doelstelling om in 2030 een volledig sustainable en transparant bedrijf te zijn; van techniek en het product tot aan de arbeidsomstandigheden.“

Werd Redmax na de duurzame omslag meteen met open armen ontvangen?

“In het begin vond iedereen het enorm interessant. ‘Leuk hoor, iets maken van koffieresidu en kokosnootschalen’, hoorden we dan. Echter kocht bijna niemand het. Dit veranderde ongeveer drie jaar geleden. We zijn ons bewust van de trend. Je hebt bedrijven die het woord duurzaamheid claimen, maar wij bieden ook echt volledige transparantie. Van de oorsprong tot aan de persoon die het maakt; wij weten hoe en waar het gebeurt. Dat is redelijk uniek in deze markt.”

De nieuwe website werd op 1 april 2021 gelanceerd. Wat houdt de rebranding van Redmax in?

“Voorheen legden we de nadruk op functional activewear. Dat past niet meer bij de missie en visie van FashionPower en Redmax als duurzaam merk. Wat dan wel? We kwamen uit op sustainable, comfortable & accessible. Dat legt zich op verschillende manieren uit. Als merk zijn we duurzaam en functioneel en anderzijds zijn wij een merk voor iedereen die geen logo nodig heeft om zich goed te voelen. Accessible staat voor iedereen, dus ook ongeacht portemonnee of lichaamstype. Daarom hebben we een reguliere én een plus-size collectie. De meeste merken graderen de maten naar plus-size gewoon door, wij hebben voor de plus-size collectie een speciale maattabel gemaakt die is toegespitst op de behoefte van de grotere maat. We gebruiken voor deze maten andere stoffen waar dat nodig is, zodat het beter aansluit op een curvy lichaam en de kleding de juiste ondersteuning biedt tijdens het sporten.”

Met de lancering van de webshop verkopen jullie rechtstreeks aan de consument, wat fijn is voor de vaste klant. Tegelijkertijd blijven jullie opereren in het convenience kanaal. Action, Lidl, Bol.com, Albert Heijn; het zijn stuk voor stuk giganten waar jullie mee in zee gaan en die tegelijkertijd niet bekend staan vanwege hun sport associatie. Vanwaar de keuze voor die winkels?

“We willen sportkleding bieden voor every body en hebben winkels gekozen waar een brede doelgroep winkelt; die voor iedere consument bereikbaar en betaalbaar is. Als iemand in de supermarkt loopt en onze bestseller de zwarte shaping tight ziet en vervolgens voor een leuke prijs meeneemt, omdat hij/zij graag wilt gaan sporten, dan is ons doel bereikt. Voor een sportwinkel moet je echt beslissen dat je ernaartoe gaat, die handeling moet eerst overwogen worden. Dat is anders dan iets heel goeds tegenkomen en denken: en vanaf nú ga ik sporten. Voor dat laatste hebben wij gekozen. Dat merk willen wij zijn: een merk dat je makkelijk aanschaft, betaalbaar is, tegelijkertijd heel goed in elkaar zit én duurzaam is.”

Sportmerk Redmax is een onderdeel van modebedrijf FashionPower. Redmax produceert vier dames- en herencollecties per jaar in de maten S tot 66/68. De prijzen variëren van 14,95 euro tot 24,94 euro.