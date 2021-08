SS22: de 5 trends die u niet mag missen

De resort- en lente/zomercollecties van 2022 hebben een groot aantal trends laten zien die de moeite waard zijn om in de gaten te houden. Van stoffen, snitten, kleuren tot complete silhouetten, er zijn eindeloos veel opties en om uit dit enorme aanbod de juiste keuzes maken voor uw winkel, kan overweldigend zijn. FashionUnited heeft de vijf belangrijkste trends van de catwalks voor zowel mannen- als vrouwenmode op een rijtje gezet.

Felle kleuren

Etro Spring/Summer 2022. Photo credit: Etro.

Levendige kleuren, felle tinten en dynamische prints zijn overal in de resort- en lente/zomercollecties. Veel looks komen in een breed scala van gedurfde tinten. Het is voor aankomende zomer een constante factor. Tijdloze garderobekleuren zijn geüpdatet in verzadigde tinten en komen in monochromatische looks en all-over prints die de aandacht trekken. In de resort-collecties hebben we Carolina Herrera en Oscar de la Renta gezien met dramatische volumes in levendig groen, geel en roze. In de herenmode heeft Etro veel ton-sur-ton silhouetten laten zien die voor een oogverblindende look zorgden en A-Cold-Wall* toonde juist levendige kleuraccenten gecombineerd met neutralen.

Party-ready

Carolina Herrera Resort 2022. Photo credit: Carolina Herrera.

Nu uitgaan stapje voor stapje weer mogelijk wordt, hebben ontwerpers zich toegelegd op het ontwikkelen van meer geklede looks waarbij gespeeld wordt met glinsterende stoffen, gedurfde pasvormen en over-the-top details. In de vrouwencollecties zagen we zowel versierde vloerlange japonnen als gewaagde mini-jurken de show stelen, terwijl het in de mannencollecties juist draait om glanzende pakken en met juwelen bezette stukken. Dolce & Gabbana presenteerde mannenpakken gecombineerd met zijden overhemden en oversized juwelen. In de dameskleding toonde N°21 een glitterende neon lovertjes mini jurk. De boodschap van de mode-industrie is glashelder: het is weer tijd om te feesten.

Kunst en ambacht

Chloé Resort 2022. Photo credit: Catwalk Pictures.

Een terugkeer naar handgemaakte en one-of-a-kind kledingstukken is eveneens een belangrijk thema voor de lente zomer 2022. DIY lijkt echter niet het antwoord te zijn, want de collecties presenteerden vakkundig vervaardigde looks met een kick. In de damescollecties zagen we Dsquared2 kleurrijke mix-en-matched breisels presenteren en Chloé neutrale garderobe essentials uitgewerkt met franjes en handgemaakte details op zowel kleding als accessoires. In de mannencollecties werd bij Acne Studios een oversized gebreid vest met patchwork gespot en Bethany Williams toonde een veelkleurige jas afgewerkt met franjes in bruine en bruine tinten.

Shapewear en bodycon

Balmain Resort 2022. Photo credit: Catwalk Pictures.

Aansluitende pasvormen en stretchstoffen zijn op een groot deel van de Lente Zomer 2022 catwalks te zien. Van vrijwel transparante tot grof gebreide materialen, de silhouetten van komende zomer benadrukken het lichaam met nauwsluitende stukken. In de mannencollecties lag de nadruk op geribde tanktops, laagjes, shorts en gekrompen vestjes, terwijl de vrouwenshows mini jurken met ruches, crop tops en loeistrakke jumpsuits lieten zien. De ontwerpers hebben de bodycon-inspiratie van de jaren '90 teruggebracht, maar deze keer vanuit een shapewear-perspectief dat erg 2022 is.

Verfijnde sportkleding

Fendi Spring/Summer 2022. Photo credit: Catwalk Pictures.

Sportkleding was het afgelopen decennium een steunpilaar in zowel dames- als herenkleding, maar in 2022 zien we een nieuwere, meer geraffineerde versie van deze trend. De snit is vereenvoudigd, de stoffen zijn verbeterd en de stijlen zijn geschikt voor kantoor. Een sobere look met een gestructureerde crossbody tas slenterde over de catwalk bij Fendi men en Courrèges combineerde tech-jersey tops met onberispelijk getailleerde jassen. In de damescollecties zagen we Burberry retro-geïnspireerde sportswear-silhouetten combineren met strakke button-downs, terwijl Max Mara relaxte en sportieve modellen in elegante neutrale kleuren presenteerde.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.