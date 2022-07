SS23 herenmode trends: Over de regenboog

In Londen, Milaan en Parijs presenteerden ontwerpers van mannenkleding dit seizoen sterke shows. Er waren een aantal opvallende trends voor SS23 te zien, waaronder veel felle kleuren, tie dyes en ombrés die een 'dopamine'-gevoel aan de kleding geven.

Agr

Image: Courtesy AGR

Het Londense merk Agr ontwerpt gebreide kleding in felle kleuren met een nachtclubgevoel. Look vier omvatte een tie dyed regenboog trui getoond met glanzende tech broek, versierd met een crossbody tas met een AGR logo.

Amiri

Image: Courtesy Amiri

De uit Los Angeles afkomstige Mike Amiri toonde zijn collectie in Parijs. Hoewel zijn eerdere ontwerpen geworteld zijn in jeanswear, breidde de SS23 collectie het aanbod uit met zowel een variëteit aan stoffen als kleuren. Look 50 bestond uit een gebreide katoenen tie-dye trui in blauwe en groene tinten, gecombineerd met een relaxed fit broek met plooien aan de voorkant in een zijdeachtige stof.

Bluemarble

Image: Courtesy Bluemarble

Voor SS23 toonde Anthony Alvarez een collectie met een Californische vibe. Look 25 bestond uit een groen tie-dye sweatshirt versierd met glimmende decals, gecombineerd met een witte cargo broek in technische stof.

Dries Van Noten

Image: Courtesy Dries van Noten

Dries Van Noten baseerde zijn SS23-collectie deels op de Buffalo-stijl van het Londen van de jaren 1980 met elementen van de huidige motorcrosscultuur. Voor look 57 toonde de ontwerper een mouwloze zip up top met een dessin in degradé oranje en geel, gekoppeld aan een patchwork short.

Études

Image: Courtesy Etudes

Aurélien Arbet, José Lamali, en Jérémie Egry gebruikten een caleidoscoop van kleuren voor de finale van hun SS23 show. Look 34 omvatte een shirt en shorts in een tie dye patroon in een regenboog van kleuren.

Joeone

Image: Courtesy JoeOne

Van ontwerper Louis-Gabriel Nouchi voor Joeone, een bijpassend jasje met rits en een baggy broek in een golvende tie-dye mix van paars, groen en blauw beïnvloed door de schilderijen van de Chinese kunstenaar Wang Ximeng.

Louis Vuitton

Image: Courtesy Louis Vuitton

De eerste collectiepresentatie sinds de dood van creatief directeur Virgil Abloh, maar zijn invloed was duidelijk in elke look. Daarachter zat het concept van spelen. Look 28 combineerde een baseballjack in oranje en wit met een ombré skaterbroek in groen en oranje.

Marcelo Burlon Land van Milaan

Image: Courtesy Marcelo Burlon Country of Milan

Look 54 van Marcelo Burlon voor SS23 was een langlijnige tanktop en bijpassende broek met wijde pijpen in op de jaren 60 geïnspireerde tie dye.

Marine Serre

Image: Courtesy Marine Serre

De ontwerpster noemde haar SS23-collectie 'State of Soul'. Look 40 bevatte twee stukken in groene tie dye met een grote geplaatste print.

Rick Owens

Image: Courtesy Rick Owens

Rick Owens ging in tegen zijn gebruikelijke monotone palet en leverde een handvol aparte stukken in pittige felle kleuren. Look 33 bestond uit een hot pink ombre slim-fit top gecombineerd met een hoogglans cargo broek.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.