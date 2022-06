SS23 Mannenmode inkoopseizoen: Vier trends om op te letten

Met Pitti Uomo en de diverse mannenmodeweken achter de rug is het inkoopseizoen voor mannenmode officieel begonnen. Wie SS23-collecties wil inkopen voor mannenmode doet er goed aan te letten op de volgende vier trends.

Sport meets street

Image: Courtesy Dior Homme Resort 23

In de recente mannencollecties voor Resort 23 stonden de 'sport and street'-stijlen centraal die in de jaren negentig populair werden. Voor Dior Homme leverde Kim Jones een 'California Couture Collection' af; een sport/street fusie voor look 18 bestond uit een gebreide top met chevron strepen en een zachte corduroy broek, versierd met skater sneakers en het soort sleutelhanger dat in de jaren '90 door Orange County straatjongeren werd gedragen.

Image: Courtesy Dsquared2 Resort 23

'Dark Goth Surfers' was de titel van Dsquared2's Resort 23 collectie. De Caten-tweeling toonde een mash-up van stijlen uit de surf-, skate- en straatcultuur.

Image: Courtesy Louis Vuitton Resort 23

Bij Louis Vuitton leefde de nalatenschap van Virgil Abloh voort in de Resort 23-collectie voor mannen van het label. Vanaf de eerste look, een shirt met korte mouwen over een cartoon t-shirt met bijpassende broek, aangevuld met een bucket hat en skatesneakers, was Abloh's kenmerkende streetwear stijl duidelijk zichtbaar. Kijk uit naar een sterke aanwezigheid van deze trend tijdens het herenmode seizoen voor SS23.

Herfst in de zomer

Image: Courtesy Dior Homme Report 23

Voor SS23, tussen de onvermijdelijke felle en pastelkleuren, moet je uitkijken naar bruintinten gemengd met contrasterende kleuren als trend. Een recent voorbeeld uit de Resort 23 shows, omvatte een donkerder palet bij Dior Homme. Kim Jones stapte af van zijn pastelpalet en toonde een ontspannen T-shirt in de iconische krantenprint van Dior en een zachte broek in diverse tinten bruin, in combinatie met fuchsia sneakers en een met pailletten bezaaide sokmuts in grijs en roze ombré.

Image: Courtesy Gucci Resort 23

Bij Gucci werd een bruine hoog getailleerde geklede broek getoond met een chiffon shirt versierd met rood pailletten borduurwerk met bloemen. Accessoires waren onder andere een rode zonnebril en bruine tweekleurige schoenen met een hagedis tip.

Image: Courtesy Moschino Resort 23

Bij Moschino bestond de street look van Jeremy Scott uit een geometrische print voor een windjack en bijpassende tassen, uitgevoerd in bruin, wit, oranje en geel. Een bruine relaxte broek en gele slides maakten de look compleet.

Dubbele denim

Image: Courtesy Louis Vuitton FW22

Een denim jasje met bijpassende jeans was een favoriete stijl uit de jaren negentig en de jaren tachtig, bijgenaamd de 'Canadian tuxedo'. Het was een prominente look tijdens de FW22 mannencollecties en lijkt door te gaan tijdens SS23.

Image: Courtesy Moschino Resort 23

Voor Resort 23 toonde Jeremy Scott een bijpassend jasje en jeans voor Moschino. Look 20 omvatte een racer stijl jasje in lichtblauw denim versierd met strepen en gewatteerde patches. Tijdens zijn inaugurele collectie voor Kenzo FW22 bracht Nigo het concept naar een heel nieuw niveau met een head-to-toe look van donkere denimlagen.

Image: Courtesy Kenzo FW22

Zacht gekleed

Image: Courtesy Dries Van Noten SS22

In tegenstelling tot de scherpgeschouderde tailoring van de voorbije seizoenen, duiken in verschillende recente directionele mannencollecties relaxte pakken op. Dries Van Noten investeerde in deze look voor SS22.

Image: Courtesy Y/Project FW22

Het werd opgevolgd door Glenn Martens voor Y/Project. Voor de herencollectie Resort 23, Dior Homme, toonde Kim Jones verschillende relaxte pakken in verschillende stoffen.

Image: Courtesy Dior Homme Resort 23

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra