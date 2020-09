State of Art voor het eerst op TV, via geïntrigeerde campagne

State of Art start campagne om zichtbaarheid te versterken. René Repko, general manager a.i.: “In deze complexe marktomstandigheden is het makkelijk om even niks te doen en af te wachten. State of Art kiest ervoor om nu zichtbaar te zijn. De primaire doelstelling van de campagne is het verhogen van onze naamsbekendheid, de basis van een sterke sales funnel. We willen laten zien dat we een mooie, actuele wintercollectie hebben, met accenten op comfort en kwaliteit. Daarnaast zijn we makkelijk bereikbaar, of het nou via één van onze winkels in de buurt is, een onafhankelijke multi-brand store of onze webshop. De relevantie om een merk te onderhouden is juist nu belangrijk.”

Waarom willen we campagne voeren?

De naamsbekendheid van State of Art is relatief laag. In het verleden is gekozen voor een aanpak met lokale merk activaties, rally’s en events. De modewereld heeft een flinke klap gekregen door COVID-19. State of Art is ervan overtuigd dat het juist bij de start van het winterseizoen belangrijk is om te investeren in het merk, dus anti-cyclisch. Dit doen we door middel van een impactvolle en goed zichtbare merkcampagne, gericht op mannelijke kopers in de leeftijd 35-54 jaar. In zowel Nederland als België.

Burst-strategie

Voor deze mediacampagne maakt State of Art gebruik van een geconcentreerde bursting aanpak. Het doel van een burststrategie is het bereiken van een groot aantal mensen, in een korte periode. Een burststrategie past bijzonder goed bij mode/fashion en een seizoensgebonden modecollectie. In 3 weken tijd wordt zichtbaarheid voor de doelgroep gecreëerd. We maximaliseren het bereik en het aantal contacten. Dat doen we met middelen die in staat zijn een emotionele merkboodschap over te brengen.

Middelen keuze

De primaire keuze is gevallen op TV, voor zowel Nederland als België. In 14 dagen wordt een hoog bereik opgebouwd via de netwerken van Ster en Talpa in Nederland en via het SBS netwerk in België.

Aanvullend worden er video ads uitgeserveerd via YouTube en Pinterest en loopt er een social campagne op Facebook. Local Mobile Advertising, via premium apps/display, zal directe store traffic gaan versterken. In Nederland is er ook zichtbaarheid via digitale snelwegmasten op 20+ locaties.

Over State of Art

State of Art is een herenmodebedrijf met focus op het smart casual segment. Via meerdere kanalen bedient State of Art mannen die een voorkeur hebben voor een brede en modieuze collectie, met een sterk accent op kwaliteit. State of Art heeft 41 eigen winkels in Nederland

en België en een eigen webshop. Daarnaast wordt de collectie verkocht bij honderden onafhankelijke modewinkels in Nederland en België.

Client: State of Art, Marja Habers

Concept & Art Direction: DLVS creative

Still Photography: Hans van Brakel

Video Photography: Robbert Alblas

Production: Hotel Rebel

Styling: Anja Koops

Hair & Make up: Kimm Bakkers

Media Agency: mBuy