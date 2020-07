Stoffen en kleuren trends voor zomer 2021

De stoffen voor zomer 2021 zijn ruwweg onder te verdelen in twee belangrijke thema’s: Lightness en Raw Surfaces. Daarnaast vielen twee stoffen extra op tijdens de Premiere Vision: de hoeveelheid breisels en de aandacht voor denim. Uiteraard passen deze stoffen ook weer bij de overkoepelende thema’s, maar lichten we ze toch nog even uit omdat ze op de beursvloer veel aandacht kregen en gezien worden als belangrijke materialen voor zomer 2021.

Lightness

Het thema Lightness sluit aan bij de roep naar transparantie en de fluide wereld waarin we leven. Aanpassen aan de tijdgeest en de situatie vraagt flexibiliteit, plooibaarheid en snel kunnen transformeren. De gelaagdheid van de stoffen zorgen voor en verrassend effect in combinatie met ultra lichte (iriserende) coatings.

Lightness. Rounded edges, softened corners, imposing motifs, lace structures, movement, super flowing, shimmer, vibrate colours.

Raw surfaces

Raw Surfaces is het antwoord op de toenemende digitalisering, namelijk de behoefte aan tactiliteit in contrast met de harde materialen die we dagelijks in onze handen hebben, denk aan de telefoon, toetsenbord, schermen, etc. Klassieke dessins of weefpatronen krijgen een nieuwe look door de combinatie met andere garens. Er zijn geen regels meer en creativiteit zorgt ervoor dat uniformiteit verdwijnt.

Raw surfaces. 3D elaborations, enhancing materials, classic design with a new look, multilayers, linen, tactility.

Knits

Breisels De behoefte aan zachtheid komt niet alleen voort uit de behoefte aan tactiliteit, maar dient ook ter bescherming tegen de gebeurtenissen in de wereld. Alsof we ons zelf willen beschermen tegen de harde realiteit.

Knits: zero weights, feather-light garments, smoothness, sophisticated, open structures, transparency.

Denim

Spijkerstof is niet meer weg te denken, zeker nu de spijkerbroek op de werkvloer ook geaccepteerd is. Door nieuwe technieken is het mogelijk ook hier een optische illusie te creëren en worden zelfs klassieke dessins als de ruit gebruikt om denim een nieuwe look te geven en de toepasbaarheid verder uit te breiden.

New denim: comfort, tie dye, batik, lace structures, brutalistic spirit, decoration.

Colors 2021

Dynamic, dehydrated mineral tones, floral and vegetal tones. Colors can be used ton on tones, in majestic monochromes or even for a color clash. Play and make your own range and open new horizons.

Tekst, afbeeldingen en samenstelling door Carla van den Puttelaar, vakblad Kleur&Stijl